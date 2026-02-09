Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο καταδίωκαν από την Καραϊβική

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέλαβαν σήμερα (09/02/2026) ένα πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο καταδίωκαν από την Καραϊβική, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το πετρελαιοφόρο είχε παρακάμψει τον αποκλεισμό που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν από ή προς τη Βενεζουέλα.

«Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν» το πλοίο, απάντησε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αφότου ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν» στο Aquila II «χωρίς απρόοπτα», ύστερα από μακρά καταδίωξη μεταξύ Καραϊβικής και Ινδικού.

Το Aquilla II είχε αποπλεύσει μαζί με άλλα πλοία από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου.

Μετέφερε περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου και προορισμός του ήταν η Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας (Petróleos de Venezuela, S.A. / PDVSA) τα οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τα περισσότερα από αυτά τα πλοία έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα ή έχουν κατασχεθεί από αμερικανικές δυνάμεις.