Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίασε αμερικαννικό αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα

Το drone πετούσε με κατεύθυνση το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα και καταρρίφθηκε από μαχητικό F-35 των ΗΠΑ
USS Abraham Lincoln
Εικόνα αρχείου / USS Abraham Lincoln / Zachary Pearson/U.S. Navy via AP, File)

Ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε ιρανικό drone το οποίο πλησίασε αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα την Τρίτη 03.02.2026, σύμφωνα με δήλωση αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι στα κόκκινα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί για ευθεία επέμβαση στην Τεχεράνη, κατά την οποία ενισχυμένες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην περιοχή, ενώ ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

 

Το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», είναι η ναυαρχίδα της ναυτικής δύναμης που βρίσκεται απο την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στην Αραβική Θάλασσα, στο πλάσιο της πίεσης που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν.

Η ρεπόρτερ του CBS Έλι Γουότσον, επικαλείται εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, αναφέρει πως ένα ιρανικό drone τύπου Shahed πετούσε «επιθετικά» και με «ασαφή πρόθεση» προς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

 

Νωρίτερα είχε προηγηθεί περιστατικό κατά το οποίο ιρανικά πολεμικά πλοία επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, έξι ιρανικά πολεμικά σκάφη, εξοπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, προσέγγισαν το δεξαμενόπλοιο τη στιγμή που έμπαινε στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο και του ζήτησαν να διακόψει την πορεία του σβήνοντας τις μηχανές.

Παρόλα αυτά, το πλοίο επιτάχυνε και κατόπιν έλαβε συνοδεία από αμερικανικό πολεμικό σκάφος.

