Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» στην Αραβική Θάλασσα

Ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε ιρανικό drone το οποίο πλησίασε αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα την Τρίτη 03.02.2026, σύμφωνα με δήλωση αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι στα κόκκινα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί για ευθεία επέμβαση στην Τεχεράνη, κατά την οποία ενισχυμένες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην περιοχή, ενώ ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran’a ait Shaded 139 tipi insansız hava aracı F35 savaş uçağı tarafından düşürüldü#SONDAKİKA pic.twitter.com/236XXtof2d — Gökhan Kurt (@gokhannnkurt) February 3, 2026

Το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», είναι η ναυαρχίδα της ναυτικής δύναμης που βρίσκεται απο την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στην Αραβική Θάλασσα, στο πλάσιο της πίεσης που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν.

Η ρεπόρτερ του CBS Έλι Γουότσον, επικαλείται εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, αναφέρει πως ένα ιρανικό drone τύπου Shahed πετούσε «επιθετικά» και με «ασαφή πρόθεση» προς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

A U.S. F-35C shot down an Iranian Shahed drone that flew “aggressively” and with “unclear intent” toward the USS Abraham Lincoln aircraft carrier in the Arabian Sea today, a U.S. Central Command spokesperson confirms. — Eleanor Watson (@ellee_watson) February 3, 2026

Νωρίτερα είχε προηγηθεί περιστατικό κατά το οποίο ιρανικά πολεμικά πλοία επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, έξι ιρανικά πολεμικά σκάφη, εξοπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, προσέγγισαν το δεξαμενόπλοιο τη στιγμή που έμπαινε στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο και του ζήτησαν να διακόψει την πορεία του σβήνοντας τις μηχανές.

Παρόλα αυτά, το πλοίο επιτάχυνε και κατόπιν έλαβε συνοδεία από αμερικανικό πολεμικό σκάφος.