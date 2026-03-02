Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 πλοία του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν: Δείτε βίντεο

Την βύθιση 11 ιρανικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, Centcom, με αποτέλεσμα το Ιράν να μην έχει πλέον πλοία στην περιοχή.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, το Cenntcom ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν την παγκόσμια οικονομική ευημερία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε και επιτίθετο σε διεθνή πλοία στον Κόλπο του Ομάν για δεκαετίες.

Αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας αποτελεί τη βάση της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται», αναφέρει η ανάρτηση.

Μάλιστα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο που δείχνει ένα ιρανικό πλοίο να χτυπιέται από αμερικανικά όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα πυρπολήσει οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τα διασχίσει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.