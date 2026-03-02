Κόσμος

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 πλοία του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν: Δείτε βίντεο

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα πυρπολήσει οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τα διασχίσει
Ο Κόλπος του Ομάν

Την βύθιση 11 ιρανικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, Centcom, με αποτέλεσμα το Ιράν να μην έχει πλέον πλοία στην περιοχή.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, το Cenntcom ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν την παγκόσμια οικονομική ευημερία.

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε και επιτίθετο σε διεθνή πλοία στον Κόλπο του Ομάν για δεκαετίες.

Αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας αποτελεί τη βάση της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται», αναφέρει η ανάρτηση.

Μάλιστα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο που δείχνει ένα ιρανικό πλοίο να χτυπιέται από αμερικανικά όπλα.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα πυρπολήσει οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τα διασχίσει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

