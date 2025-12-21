Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ακόμη ένα τάνκερ με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα – Κλιμακώνεται η ένταση στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ακόμη πλοίο στα ανοικτά από τις ακτές στη Βενεζουέλα, σε διεθνή ύδατα, είπαν σήμερα στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, στη δεύτερη τέτοιου είδους επιχείρηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν είπαν ποιο πλοίο αναχαιτίστηκε και δεν έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι το πετρελαιοφόρο υπόκειται σε κυρώσεις.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα δύο πρώτα πετρελαιοφόρα που κατασχέθηκαν λειτουργούσαν στη μαύρη αγορά και προμήθευαν πετρέλαιο σε χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Επομένως, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ στις ΗΠΑ πρέπει να ανησυχούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν λόγω της κατάσχεσης αυτών των πλοίων», δήλωσε ο Χάσετ. «Είναι μόνο μερικά και ήταν πλοία της μαύρης αγοράς».

Ωστόσο, ένας έμπορος πετρελαίου δήλωσε στο Reuters ότι οι κατασχέσεις αυξάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανότατα θα ωθήσουν τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω όταν ξαναρχίσουν οι συναλλαγές στην Ασία τη Δευτέρα.

Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συγκράτηση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, πρόσθεσε ο έμπορος.