Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν και δεύτερο ρωσικό τάνκερ μετά το «Marinera» – Πλάνα από το ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο

Αφού ανακοίνωσαν την λήξη της επιχείρησης στο «Marinera», οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι κατέσχεσαν το πετρελαιοφόρο «M/T Sophia» την Καραϊβική Θάλασσα
Η στιγμή που Αμερικανοί κομάντο κάνουν ρεσάλτο στο τάνκερ «Sophia»
Η στιγμή που Αμερικανοί κομάντο κάνουν ρεσάλτο στο τάνκερ «Sophia» / Φωτογραφία από U.S Southern Command

Στο στόχαστρο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ μπήκε το υπό ρωσική σημαία τάνκερ «Marinera», γνωστό παλιότερα ως «Bella 1», αφού είχε ξεκινήσει ένα κυνηγητό στον Ατλαντικό τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα.

Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ – τον περασμένο Δεκέμβριο – να τεθεί σε ισχύ ένας ναυτικός αποκλεισμός από και προς την Βενεζουέλα σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις, ως «προάγγελος» της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, το τάνκερ αυτό κατάφερε να «γλιστρήσει» και να γλιτώσει από τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν το έβαλαν κάτω και αφού το εντόπισαν, ειδικές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής έγιναν «σκιά» του τάνκερ τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Τελικά σήμερα (07.01.2026) κατάφεραν να το κατασχέσουν και «βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση», σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, όπως μετέδωσε και το Sky News, ενώ πρόσθεσε ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή επί του πλοίου.

Από την πλευρά του, η Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου».

 

Ακόμα, διευκρινίστηκε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο υποβλήθηκε σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο.

Προηγουμένως, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι το τάνκερ βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και πως ενεργεί βάσει διεθνούς δικαίου, με αφορμή βίντεο και εικόνες από την ρωσική κρατική τηλεόραση RT, που έδειχνε πλοίο της αμερικανικής ακτοφυλακής να προσεγγίζει το Marinera αλλά και αμερικανικό ελικόπτερο να το επιτηρεί.

Επίσης, η Μόσχα υπογράμμισε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κάτι που οι Αμερικανοί αγνόησαν όπως φάνηκε.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να αναπτύξει πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου ως συνοδεία προστασίας του τάνκερ ενόψει αμερικανικής επιχείρησης.

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ πρόλαβαν να το κατασχέσουν προτού φτάσουν οι ενισχύσεις από τη Μόσχα.

Δεύτερο τάνκερ κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

Λίγη ώρα αφού οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν το τάνκερ «Marinera», έκαναν γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη επιχείρηση κατάσχεσης ενός άλλου πετρελαιοφόρου, του «M/T Sophia» το οποίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα και είχε εξίσου υποστεί κυρώσεις για παράνομες δραστηριότητες.

 

Μάλιστα, οι αρμόδια στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε πλάνα από το ρεσάλτο των αμερικανικών κομάντο κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

Πηγή: OnAlert.gr

