Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν και δεύτερο ρωσικό τάνκερ μετά το «Marinera» – Πλάνα από το ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο

Στο στόχαστρο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ μπήκε το υπό ρωσική σημαία τάνκερ «Marinera», γνωστό παλιότερα ως «Bella 1», αφού είχε ξεκινήσει ένα κυνηγητό στον Ατλαντικό τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα.

Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ – τον περασμένο Δεκέμβριο – να τεθεί σε ισχύ ένας ναυτικός αποκλεισμός από και προς την Βενεζουέλα σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις, ως «προάγγελος» της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, το τάνκερ αυτό κατάφερε να «γλιστρήσει» και να γλιτώσει από τους Αμερικανούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν το έβαλαν κάτω και αφού το εντόπισαν, ειδικές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής έγιναν «σκιά» του τάνκερ τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Τελικά σήμερα (07.01.2026) κατάφεραν να το κατασχέσουν και «βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση», σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, όπως μετέδωσε και το Sky News, ενώ πρόσθεσε ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή επί του πλοίου.

Από την πλευρά του, η Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Ακόμα, διευκρινίστηκε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο υποβλήθηκε σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο.

Προηγουμένως, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι το τάνκερ βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και πως ενεργεί βάσει διεθνούς δικαίου, με αφορμή βίντεο και εικόνες από την ρωσική κρατική τηλεόραση RT, που έδειχνε πλοίο της αμερικανικής ακτοφυλακής να προσεγγίζει το Marinera αλλά και αμερικανικό ελικόπτερο να το επιτηρεί.

A boarding team is currently attempting to land on the Russian tanker “Marinera,” which is being pursued by the U.S. Coast Guard. pic.twitter.com/RVjOuVrO4A — Aurora Borealis (@aborealis940) January 7, 2026

Επίσης, η Μόσχα υπογράμμισε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κάτι που οι Αμερικανοί αγνόησαν όπως φάνηκε.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να αναπτύξει πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου ως συνοδεία προστασίας του τάνκερ ενόψει αμερικανικής επιχείρησης.

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ πρόλαβαν να το κατασχέσουν προτού φτάσουν οι ενισχύσεις από τη Μόσχα.

Δεύτερο τάνκερ κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

Λίγη ώρα αφού οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν το τάνκερ «Marinera», έκαναν γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη επιχείρηση κατάσχεσης ενός άλλου πετρελαιοφόρου, του «M/T Sophia» το οποίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα και είχε εξίσου υποστεί κυρώσεις για παράνομες δραστηριότητες.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Μάλιστα, οι αρμόδια στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε πλάνα από το ρεσάλτο των αμερικανικών κομάντο κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

Πηγή: OnAlert.gr