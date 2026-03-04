Κόσμος

Οι ΗΠΑ πίσω από την επίθεση στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα: Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και 140 αγνοούμενοι

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ήταν αμερικανικό το υποβρύχιο που βύθισε την ιρανική φρεγάτα
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Η ιρανική φρεγάτα Iris Dena
Η ιρανική φρεγάτα Iris Dena / (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε τελικά την επίθεση στη φρεγάτα του Ιράν κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα, ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Στους 140 αγνοούμενοι, μεταδίδει το BBC.

Ενας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι η επίθεση στη φρεγάτα του Ιράν ανοιχτά της Σρι Λάνκα εκτελέστηκε από υποβρύχιο του αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα, οι αρχές της Σρι Λάνκα ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο, ενώ ανέσυραν αρκετούς νεκρούς από τη θάλασσα.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας επιβεβαίωσε ότι έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί «αρκετές» σοροί, μετά τη βύθιση της φρεγάτας του Ιράν Iris Dena, η οποία σημειώθηκε την Τετάρτη (04.03.2026), λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα

Πηγές από το ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν στο Reuters ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αγνοούνται, 78 έχουν τραυματιστεί και ένας έχει επιβεβαιωθεί ως νεκρός, έπειτα από επίθεση υποβρυχίου στο πλοίο. Ωστόσο, ο επίσημος εκπρόσωπος του ναυτικού αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Τραυματίες στη Σρι Λάνκα
Τραυματίες στη Σρι Λάνκα / REUTERS/Thilina Kaluthotage

«Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι 79 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι 101 θεωρούνται αγνοούμενοι και το πλοίο έχει βυθιστεί», δήλωσε ανώνυμα στο Reuters πηγή του ναυτικού της Σρι Λάνκα, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ένας από τους διακομισθέντες στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Vijitha Herath, ενημέρωσε το κοινοβούλιο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διέσωσαν 32 «βαριά τραυματισμένους» ναύτες, αφού ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όπως ανέφερε, το ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 180 άτομα, και άμεσα κινητοποιήθηκαν πολεμικά σκάφη και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.

Η φρεγάτα Iris Dena
Η φρεγάτα Iris Dena / REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, ο αξιωματούχος Dr Anil Jasinghe δήλωσε ότι μόνο ένας από τους 32 τραυματίες που νοσηλεύονται βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επτά άτομα λαμβάνουν επείγουσα ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης και τις ακριβείς συνθήκες του ναυαγίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επικεντρώνονται στην ανεύρεση των αγνοουμένων.

Κόσμος
