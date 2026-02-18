Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πόλεμο με το Ιράν: Στη Μέση Ανατολή stealth αεροσκάφη, αεροπλανοφόρα, ιπτάμενα ραντάρ και THAAD

Οι ΗΠΑ φαίνεται πως τοποθετούν τα τελευταία τους «πιόνια» στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής και ετοιμάζονται για μια στρατιωτική επιχείρηση διαρκείας κατά του Ιράν.

Το «σκηνικό» αποτελείται από τους πιο σύγχρονους εξοπλισμούς και μέσα που διαθέτουν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, από stealth μαχητικά F-22 και F-35, μέχρι αεροπλανοφόρα και συστήματα αεράμυνας για την προστασία των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή από πιθανά αντίποινα του Ιράν.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ένα μεγάλο κύμα αμερικανικής αεροπορικής δύναμης κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει τις δυνάμεις που βρίσκονται ήδη εκεί.

Αεροσκάφη F-35 Lightning, F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, ιπτάμενα ραντάρ E-3 Sentry και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος U-2 Dragon Lady έχουν εντοπιστεί να πετάνε προς την Ευρώπη ή απευθείας στη Μέση Ανατολή.

NEW — Over the past 48 hours, massive movements of aerial assets towards the Middle East has continued.



48 F-16 aircraft

12 F-22 aircraft

18 F-35 aircraft

6 E-3G Sentry AWACS aircraft

about 40 refueling aircraft

at least one RC-135V Rivet Joint strategic intelligence… pic.twitter.com/lqfedsaAEo ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 18, 2026

Η κατεύθυνση των αμερικανικών αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων προς τα ανατολικά αντιπροσωπεύει την πιο έντονη φάση της συσσώρευσης δυνάμεων που ξεκίνησε στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν ξέσπασαν οι βίαιες διαδηλώσεις στο Ιράν.

Συνολικά, η δύναμη που συγκεντρώνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, θα ήταν αρκετές για μια μεγάλη επιχείρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, όχι απλά ημέρες. Πιθανότατα θα υπάρξει ανάπτυξη και περισσότερων μέσων τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, βέβαια, ΗΠΑ και Ιράν μόλις χθες (17.02.2026) ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, και συμφώνησαν να συνεχίσουν. Οι συνομιλίες αυτές δεν φαίνεται να επηρεάζουν καθόλου τη στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ.

Αν και ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει λάβει καμία απόφαση ακόμη σχετικά με το Ιράν, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τρεις ημέρες πριν από την επιχείρηση «Midnight Hammer», τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025, ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ θα αποφάσιζε «εντός δύο εβδομάδων» για το αν θα «χτυπούσε» ή θα συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις.

Χαρακτηριστικό είναι και το σημερινό (18.02.2026) δημοσίευμα του αμερικανικού Axios, το οποίο αναφέρει: «Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι Αμερικανοί. Θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα».

Κατά το δημοσίευμα μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων που θα έμοιαζε περισσότερο με πλήρη πόλεμο παρά με την επιχείρηση ακριβείας του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως η πιθανολογούμενη επίθεση θα γίνει από κοινού με το Ισραήλ και θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε εύρος από τον «πόλεμο των 12 ημερών» του Ιουνίου του 2025.

Άλλωστε αυτή τη φορά στόχος δεν θα είναι – μόνο – να πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά το ίδιο το καθεστώς της Τεχεράνης.

F-22, F-35 και F-16

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι τουλάχιστον δώδεκα stealth μαχητικά αεροσκάφη F-22 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Langley στη Βιρτζίνια περίπου με προορισμό την αεροπορική βάση Lakenheath στην Βρετανία, η οποία είναι ένα σημαντικός κόμβος μέσων που κατευθύνονται συνήθως προς τη Μέση Ανατολή.

Στην επιχείρηση «Midnight Hammer», τα F-22 πραγματοποίησαν μια παρόμοια μετακίνηση και συμμετείχαν στη συνοδεία των βομβαρδιστικών B-2A Spirit.

F-22 Raptors with the U.S. Air Force’s 1st Fighter Wing landing earlier at RAF Lakenheath, England. pic.twitter.com/RgIz5Jqwo5 — OSINTdefender (@sentdefender) February 17, 2026

Επιπλέον, τις τελευταίες δύο ημέρες 18 stealth μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35A Lightning II έφυγαν από την βρετανική αεροπορική βάση Lakenheath με κατεύθυνση το Muwaffaq Salti, στην κεντρική Ιορδανία.

Όπως εξηγούν αμερικανικά αμυντικά μέσα ενημέρωσης, αυτοί οι τύποι αεροσκαφών έπαιξαν βασικό ρόλο στην επιχείρηση Midnight Hammer, καταστρέφοντας την ιρανική αεράμυνα. Ήταν επίσης τα πρώτα τακτικά αεροσκάφη που εισήλθαν και τα τελευταία που εξήλθαν.

Τουλάχιστον 36 αεροσκάφη F-16 φαίνεται να κινούνται, επίσης, προς τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά περιλαμβάνουν 12 από την αεροπορική βάση Aviano στην Ιταλία, την αεροπορική βάση Spangdahlem στη Γερμανία και την κοινή βάση της εθνοφρουράς McEntire (JNGB) στη Νότια Καρολίνα.

Τα μαχητικά αεροσκάφη συνοδεύονται και υποστηρίζονται από αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 Pegasus, άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο για οποιαδήποτε αεροπορική μάχη μεγάλων αποστάσεων, απαραίτητο για το θέατρο επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής.

Προηγουμένως, επιπλέον F-35A, F-15E Strike Eagles και E/A-18G Growler μετακινήθηκαν προς το Muwaffaq Salti της Ιορδανίας, όπου ενώθηκαν με τακτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των A-10 Thunderbolt II, που επιχειρούν ήδη στην περιοχή της CENTCOM.

هواپیماهای ئی‌ای – 18-جی گرولر (EA-18G Growlers) از اسکادران جنگ الکترونیک ۱۳۳ و جنگنده‌های F-35C لایتنینگ ۲ از اسکادران جنگنده ۳۱۴ تفنگداران دریایی، روی عرشه پرواز ناو یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن برای پرواز آماده می‌شوند.

این ناو هواپیمابر که در آب‌های بین‌المللی خاورمیانه حضور… pic.twitter.com/HFYpE7UQQ0 — U.S. Central Command-Farsi (@CENTCOMFarsi) February 17, 2026

Ιπτάμενα ραντάρ

Δύο αεροσκάφη «ιπτάμενα ραντάρ» τύπου E-3 Sentry Airborne Warning And Control Systems (AWACS) προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Mildenhall στην Βρετανία χθες λίγο μετά τις 10:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το TWZ.

Με ραντάρ παρακολούθησης και την προηγμένη σουίτα επικοινωνιών του, αυτά τα αεροσκάφη θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της αεροπορικής μάχης και στην παρακολούθηση των ιρανικών απειλών, ιδίως των drones και των πυραύλων.

Two U.S. E-3C Sentry radar aircraft recently flew over Israel en route to Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. pic.twitter.com/wanpOZjU4O — Open Source Intel (@Osint613) February 18, 2026

Υπάρχει επίσης τουλάχιστον ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος U-2 Dragon Lady καθ’ οδόν προς την περιοχή, το οποίο μπορεί να παρέχει επιτήρηση σε μεγάλο υψόμετρο, εκτός από το ότι χρησιμεύει ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ των F-22 και των F-35.

Επιπλέον, μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQ-9 Reaper, αεροσκάφη MC-130 ειδικών επιχειρήσεων και αεροσκάφη RC-135 Rivet Joint και P-8 Poseidon πραγματοποιούν ήδη αποστολές περιπολίας στη Μέση Ανατολή και ειδικά στον Κόλπο.

The U.S. military buildup has doubled in less than 8 hours since I published my last update.



12× F-22 Raptor stealth fighter jets are now en route for deployment. Six have already arrived at RAF Lakenheath, and the remaining six are expected to arrive there shortly before… https://t.co/xvlpCge9tk pic.twitter.com/NcaMXCIBBG — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) February 17, 2026

Οι ναυτικές δυνάμεις

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει πλέον 12 πολεμικά πλοία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Κρούσης του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln και των τριών συνοδευτικών αντιτορπιλικών κλάσης Arleigh Burke, τριών ανεξάρτητα ανεπτυγμένων πλοίων κλάσης Arleigh Burke στην Αραβική Θάλασσα και δύο στη Μεσόγειο, και τριών Πλοίων Παράκτιας Μάχης (LCS) που βρίσκονται επίσης τώρα στην περιοχή.

Στην περιοχή υπάρχουν και πυρηνικά υποβρύχια. Πέρα από το USS Abraham Lincoln, την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ αποφάσισε την ανάπτυξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford μετακινήθηκε από την Καραϊβική και πλέει προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το USS Gerald R. Ford φαίνεται να περνά σήμερα το Στενό του Γιβραλτάρ και θα φτάσει στα ανοιχτά του Ισραήλ μέχρι την Κυριακή (22.02.2026).

BREAKING



According to @FaytuksNetwork the USS Gerald R. Ford has been sighted operating off Morocco’s coastline. pic.twitter.com/bQnKn7TncX — Open Source Intel (@Osint613) February 18, 2026

Και τα δύο αεροπλανοφόρα είναι εξοπλισμένα με τεράστιες αεροπορικές πτέρυγες που μεταφέρουν μαχητικά όπως F/A-18E/F Super Hornets, F-35C Lightning II και EA-18G Growlers. Τα αντιτορπιλικά παρέχουν τη δυνατότητα επίθεσης με πυραύλους cruise Tomahawk.

Επιπλέον, ένα έβδομο αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke με κατευθυνόμενους πυραύλους, το USS Pinckney, αναπτύχθηκε πρόσφατα στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, όπως δήλωσε στο the War Zone ένας αξιωματούχος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

Στο έδαφος, υπάρχουν περισσότεροι από 30.000 Αμερικανοί στρατιώτες σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι συγκεντρωμένος στην βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία και σε τοποθεσίες στην Ιορδανία και τα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ορισμένα από τα πιο προηγμένα μέσα αεράμυνας, όπως το THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) και οι Patriot, έχουν αναπτυχθεί σε βασικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλ Ουντέιντ.

