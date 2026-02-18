Εξαντλείται η υπομονή του Τραμπ με το Ιράν – Πιο κοντά από ποτέ να «τραβήξει την σκανδάλη»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν – από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι Αμερικανοί – και μάλιστα αυτή η τρομακτική πολεμική σύγκρουση θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Είναι σαφές ότι μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ ενάντια στο Ιράν δεν θα είχε καμία απολύτως σχέση με την «Absolute Resolve», την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ εξαντλείται επειδή η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει και να συμβιβαστεί για να επιτευχθεί μα πυρηνική συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Axios, επικαλούμενο πηγές πληροφόρησης από τον Λευκό Οίκο, αναφέρει σήμερα (18.02.2026) σε δημοσίευμά του, ότι μια κοινή πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ – ΗΠΑ και Ιράν θα είχε μεγαλύτερες επιπτώσεις για το θεοκρατικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας αλλά και της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, συγκριτικά με τον 12ημερο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, που ολοκληρώθηκε με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στελέχη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού ετοιμάζουν την απονήωση μαχητικού αεροσκάφους F/A-18 από το κατάστρωμα του USS Abraham Lincoln / U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Angel Campbell / Handout via REUTERS

Η προσοχή του αμερικανικού Κογκρέσου αλλά και του μέσου πολίτη στις ΗΠΑ είναι στραμμένη σε άλλα θέματα, όπως π.χ η οικονομία, δράση της ICE και το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν και οι πηγές του Axios επισημαίνουν ότι μια απόφαση για πόλεμο κατά του Ιράν θα προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι με την χέρι στην σκανδάλη για να επιτεθεί στο Ιράν, αφού στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026 είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα παρέμβει για να προστατεύσει τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, εκ των οποίων χιλιάδες έχασαν την ζωή τους από την αιματηρή και βίαιη καταστολή των δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, την τελευταία στιγμή δόθηκε ευκαιρία στην διπλωματία, με αποτέλεσμα Ουάσινγκτον και Τεχεράνη να ξεκινήσουν συνομιλίες με στόχο μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όμως αυτή την χρονική στιγμή, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στην περιοχή, ως «μήνυμα ισχύος και αποτροπής» στο Ιράν.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford / Handout via REUTERS

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τρεις ώρες στη Γενεύη την Τρίτη (17.02.2026).

Ενώ και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν πρόοδο», οι αποστάσεις που χωρίζουν τις δύο πλευρές σε βασικά ζητήματα είναι τεράστιες και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω διπλωματικών επιλογών είτε μέσω κάποιας άλλης επιλογής, που σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε εκπομπή του Fox News.

VP VANCE on negotiations with Iran: “One thing about the negotiation I will say this morning is, in some ways it went well. They agreed to meet afterwards, but in other ways it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to… pic.twitter.com/AbgH9t3lY0 — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός ενέργειας δήλωσε ότι «θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή ενισχύονται και αναμένεται σύντομα να έχουν δύναμη δύο αεροπλανοφόρων, με συνοδεία δώδεκα πολεμικά πλοία, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις με stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς τύπου F-35 και F-22.

Οι καλά ενημερωμένες πηγές πληροφόρησης του Axios υποστηρίζουν ότι οι εντάσεις με το Ιράν έχουν διατηρηθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που σε συνδυασμό με την πολεμική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και την τρομακτική συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, δεν αφήνουν άλλη λύση στον Αμερικανό πρόεδρο παρά μια ανοιχτή πολεμική σύγκρουση.

Οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι μπλόφα και κρίνοντας τον χαρακτήρα του Αμερικανού προέδρου όλα μπορούν να συμβούν, με τα σημάδια δείχνουν ότι θα «τραβήξει την σκανδάλη» αν αποτύχουν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.