Οι ΗΠΑ προσφέρουν 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με ηγέτες των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης

Οι πληροφορίες μπορούν να σταλούν μέσω της γραμμής που βασίζεται στο δίκτυο Tor ή μέσω της εφαρμογής Signal
Ηγέτες των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης επικηρύχθηκαν από τις ΗΠΑ
Αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με βασικά ηγετικά στελέχη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ την Παρασκευή (20.03.2026).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τα συγκεκριμένα άτομα «διοικούν και καθοδηγούν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο».

Οι πληροφορίες μπορούν να σταλούν μέσω της γραμμής πληροφοριών που βασίζεται στο δίκτυο Tor ή μέσω της εφαρμογής Signal.

Το Tor επιτρέπει ανώνυμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, συχνά αναφερόμενο ως «deep web» ή «darknet».

Οι πέντε άνδρες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του State Department είναι:

Ahmad Vahidi – Διοικητής του IRGC.

Majid Khademi – Επικεφαλής πληροφοριών του IRGC.

Sa’id Aghajani – Επικεφαλής της μονάδας drones της παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Hamidreza Lashgarian – Επικεφαλής του τμήματος κυβερνοχώρου.

Ali Abdollahi – Επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya, κοινής διοίκησης του στρατού του Ιράν.

 

«Εάν έχετε πληροφορίες για αυτά ή άλλα βασικά στελέχη του IRGC ή των επιμέρους κλάδων του, στείλτε τις σε εμάς μέσω της γραμμής πληροφοριών μας που βασίζεται στο δίκτυο Tor ή μέσω της εφαρμογής Signal», σημειώνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

