Οι ΗΠΑ συνέλαβαν πρόσωπο «κλειδί» για την επίθεση της Αλ Κάιντα το 2012 στο προξενείο στη Βεγγάζη με 4 νεκρούς

Δεκατέσσερα χρόνια μετά, οι ΗΠΑ συνέλαβαν ένα άτομο ως ύποπτο για τον ρόλο που έπαιξε το 2012 στην τρομοκρατική επίθεση στο αμερικανικό προξενείο στη Βεγγάζη της Λιβύης. Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στο περιστατικό που είχε αποδοθεί στην Αλ Κάιντα.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (06.02.2026) η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ο Ζουμπάγιαρ αλ- Μπακούς εκδόθηκε στη χώρα και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο, εμπρησμό και τρομοκρατία σε σχέση με την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2012.

«Το FBI συνέλαβε έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην επίθεση στη Βεγγάζη. Ο Ζουμπάγιαρ αλ-Μπακούς προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Βρίσκεται υπό την κράτησή μας», δήλωσε η Μπόντι σε συνέντευξη Τύπου.

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στο περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε ως αυθόρμητη αντίδραση στις διαμαρτυρίες, αλλά αργότερα αναγνωρίστηκε ως σκόπιμη επίθεση που πραγματοποιήθηκε από εξτρεμιστές, μερικοί από τους οποίους συνδέονταν με ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Δύο άλλα άτομα συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για συμμετοχή στην επίθεση.

Η επίθεση έγινε σύμβολο του χάους στη Βεγγάζη και στη Λιβύη στο σύνολό της, υπογραμμίζοντας την αστάθεια και την παρουσία της τρομοκρατίας στην περιοχή.

Οδήγησε σε μία σειρά ερευνών στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου συγκρούστηκαν με την τότε υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον ενόψει της υποψηφιότητάς της για την προεδρία το 2016 ως υποψήφια των Δημοκρατικών.