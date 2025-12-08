«Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους» λέει η ΕΕ για το πρόστιμο στο Χ που προκάλεσε αντιδράσεις από Μασκ και Ρούμπιο

«Αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης που εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ΕΕ και επιτρέπει ακόμη και τις πιο ακραίες δηλώσεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Ίλον Μασκ κατά της ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα «X».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, συμπλήρωσε με αφορμή το πρόστιμο στο X ότι «οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ. Ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες, και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη».

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα «Χ» συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», ο Τόμας Ρενιέ απάντησε ότι «οι ακραίες δηλώσεις χρειάζονται μία ή δύο προτάσεις για να δημιουργήσουν εντάσεις ή κλιμακώσεις», προσθέτοντας ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να μπει σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.

«Από αυτό το βήμα θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις, γιατί έχουμε πολλές κοινές προκλήσεις με τους Αμερικανούς φίλους μας. Μπορεί να το θεωρήσετε αδυναμία, εγώ το θεωρώ δύναμη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», με την Πάολα Πινό να συμπληρώνει ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο. Δεν αφορά ιδεολογία».