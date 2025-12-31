Οι Οasis πούλησαν πάνω από 1.000.000 άλμπουμ το 2025, αν και δεν έχουν κυκλοφορήσει νέο δίσκο από το 2008

Πάνω από ένα εκατομμύριο έφτασαν οι πωλήσεις άλμπουμ για τους Oasis μέσα στο 2025 αν και το συγκρότημα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο δίσκο από το 2008.

Η περιοδεία επανένωσης «Oasis Live ’25», που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2024, προκάλεσε πρωτοφανή ζήτηση εισιτηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο Μάλιστα πάνω από 10 εκατομμύρια θαυμαστές του συγκροτήματος από 158 χώρες περίμεναν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της περιοδείας συνοδεύτηκε από δύο συναυλίες στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2025, πριν το συγκρότημα συνεχίσει τις εμφανίσεις του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

Το καλοκαίρι του 2024 πάνω από 10 εκατ. θαυμαστές από 158 χώρες επιχείρησαν να αγοράσουν εισιτήρια για την περιοδεία του συγκροτήματος, ένα ομολογουμένως ιστορικό εππίτευγμα.

Παράλληλα, η συλλογή επιτυχιών «Time Flies… 1994–2009» κατέλαβε την τέταρτη θέση στους πιο εμπορικούς δίσκους της χρονιάς, ενώ το εμβληματικό «(What’s The Story) Morning Glory?» του 1995 βρέθηκε στην έβδομη θέση, σύμφωνα με τη Βρετανική Φωνογραφική Βιομηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί η περιοδεία των Oasis είχε 41 σταθμούς, ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, μπροστά σε 60.000 θεατές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επιστροφή του κιθαρίστα Πολ «Bonehead» Άρθουρς στις τελευταίες συναυλίες, σηματοδοτώντας την επανεμφάνισή του στη σκηνή δεκαπέντε χρόνια μετά την αρχική διάλυση του συγκροτήματος.

Oasis amassed one MILLION album sales in 2025 despite not releasing a single new record in 17 years https://t.co/gPTIYMAYtV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 31, 2025

Μετά από χρόνια εντάσεων και έναν μνημειώδες καυγά στα παρασκήνια συναυλίας στο Παρίσι οι Oasis διαλύθηκαν το 2009.

Τότε, ο Νόελ Γκάλαχερ είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Λίαμ ούτε για μία ημέρα ακόμη.