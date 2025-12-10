Κόσμος

Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Pornhub για το 2025 – Τι έψαξαν οι Έλληνες και ο όρος-έκπληξη στη Ρωσία

Το Pornhub δημοσιεύσε τον ετήσιο απολογισμό του και αποκαλύπτει τις τάσεις που κυριάρχησαν στις αναζητήσεις του 2025 – Κάποιες επιβεβαιώνουν τη διαμόρφωση των συνηθειών, ενώ άλλες εντυπωσιάζουν με την αιφνίδια άνοδό τους
Άνδρας με καπέλο που φέρει το λογότυπο του Pornhub
Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σε μια έκθεση που θεωρείται πλέον «σημαντική» και σχεδόν «απαραίτητη» για την κατανόηση της πορνογραφικής βιομηχανίας, η πλατφόρμα Pornhub προβάλλει τις συνήθειες των εκατομμυρίων χρηστών της και τις πολιτισμικές αλλαγές που διαμορφώνουν το περιεχόμενο ενηλίκων παγκοσμίως.

Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που συγκεντρώνει το Pornhub κάθε χρόνο επιτρέπει την ανίχνευση βαθύτερων τάσεων: αλλαγές γύρω από την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητα, νέες περιφερειακές προτιμήσεις, αλλά και σταθερές επιλογές που παραμένουν δημοφιλείς.

Στην Ελλάδα, η πιο πολυαναζητημένη κατηγορία για το 2025 ήταν το «milf», όπως και στις περισσότερες βαλκανικές χώρες αλλά και… στην Τουρκία. Αντίθετα, στη Ρωσία, την κορυφή κατέλαβε η κατηγορία «transgender», παρότι κάθε αναφορά σε LGBTQI θέματα απαγορεύεται αυστηρά.

Το hentai στην κορυφή για 5η συνεχόμενη χρονιά

Χωρίς να ξαφνιάζει τους ειδικούς του χώρου, το “hentai” παραμένει η δημοφιλέστερη αναζήτηση, διατηρώντας την πρωτιά εδώ και πέντε χρόνια. Το Pornhub αποδίδει τη σταθερότητα αυτή στη συνεχιζόμενη άνοδο του ερωτικού animation παγκοσμίως.

Στη δεύτερη θέση παραμένει το «MILF», κατηγορία που αποδεικνύεται διαχρονική και δημοφιλής ανεξαρτήτως χώρας.

Η τρίτη θέση αντικατοπτρίζει μια πιο τοπική τάση: το «Pinay», όρος που αφορά γυναίκες φιλιππινέζικης καταγωγής, εκτοξεύεται χάρη στη ραγδαία αύξηση του κοινού από τις Φιλιππίνες – μια αγορά που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενεργές της πλατφόρμας.

Σταθερές επιλογές και νέες αφίξεις

Οι κατηγορίες «Lesbian», «Anal» και «Big ass» διατηρούν τις παραδοσιακές τους θέσεις στην πρώτη δεκάδα, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά τους στις προτιμήσεις του κοινού.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή μεταβολή αφορά την είσοδο του «Femboy» στο top 10. Σύμφωνα με το Pornhub, ο όρος ανέβηκε δεκαπέντε θέσεις μέσα στο 2025, αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για περιεχόμενο με άνδρες που υιοθετούν έντονα θηλυκή αισθητική – μια τάση που συνοδεύει τη διεύρυνση των έμφυλων ταυτοτήτων στο διαδίκτυο.

Το Top 10 των αναζητήσεων στο Pornhub για το 2025:

  1. Hentai
  2. Milf
  3. Pinay
  4. Lesbian
  5. Anal
  6. Big ass
  7. Latina
  8. Anime
  9. Asian
  10. Femboy

Το Pornhub επισημαίνει ότι αυτές οι μεταβολές αντικατοπτρίζουν μια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς, επηρεαζόμενη από viral φαινόμενα, τοπικές προτιμήσεις και νέες μορφές έκφρασης του σεξουαλικού ενδιαφέροντος. Η πλατφόρμα προαναγγέλλει μάλιστα μια ακόμη πιο αναλυτική έκθεση τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η βιομηχανία ενηλίκων προσαρμόζεται σε ένα κοινό όλο και πιο ποικιλόμορφο.

Κόσμος
