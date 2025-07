Οι τέσσερις μήνες που διέλυσαν το bromance Τραμπ και Πούτιν

Στο τέλος του bromance του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρεται ο Guardian. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως έχει χάσει πλέον την υπομονή του με τον Ρώσο ομόλογό του – αλλά το κατά πόσο αυτό θα μεταφραστεί σε ουσιαστική υποστήριξη προς το Κίεβο μένει να φανεί.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον Πούτιν. Αυτό μπορώ να στο πω αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ηγέτη σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Μας πετάει πολλές βλακείες ο Πούτιν… Είναι πάντα ευγενικός, αλλά τελικά αυτό αποδεικνύεται χωρίς σημασία».

Είναι γεγονός ότι με τον Τραμπ όλα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε λίγες ώρες, αλλά δεν είναι απίθανο να έχει επέλθει η ρήξη μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, πρόκειται για μια κομβική στιγμή, που δικαιώνει τόσο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και εκείνους που υπομονετικά βοήθησαν τον Τραμπ να δει την πραγματική εικόνα για τις προθέσεις του Πούτιν, όπως οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας. Ο Τραμπ φαίνεται επιτέλους να έχει αποδεχθεί ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να πειστεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Με τον Τραμπ, ωστόσο, κανείς και ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Πάνω απ’ όλα, η απογοήτευσή του για τον Πούτιν ίσως να μην μεταφραστεί σε πρακτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία και την Ευρώπη. Ωστόσο, το «Πρώτα η Αμερική» δεν σημαίνει πλέον «Πρώτα η Ρωσία».

Οι δυο τους διάνυσαν μια μακρά πορεία με πολλά κρίσιμα σημεία. Τον Φεβρουάριο φαινόταν πως ολόκληρη η διατλαντική συμμαχία κρέμεται από μία κλωστή, καθώς ο Τραμπ ξεκίνησε άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν και διέταξε την Ουκρανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

Στις 19 Φεβρουαρίου, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υιοθέτησε πλήρως τη ρητορική του Κρεμλίνου, αποκαλώντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και προειδοποιώντας πως ο χρόνος τελειώνει για την Ουκρανία: «Σκέψου το: Ένας μέτρια πετυχημένος κωμικός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τις ΗΠΑ να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπουν σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί […] Ένας δικτάτορας χωρίς εκλογές. Ο Ζελένσκι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει χώρα».

Μια εβδομάδα αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι ΗΠΑ καταψήφισαν ευρωπαϊκό ψήφισμα που καταδίκαζε την εισβολή της Μόσχας και στήριζε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας – ψηφίζοντας μαζί με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και τη Λευκορωσία.

Έμπειροι Βρετανοί διπλωμάτες έμειναν εμβρόντητοι όταν οι ΗΠΑ συνέταξαν και υπερψήφισαν ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούσε τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς καμία αναφορά ή κριτική στη Ρωσία. Η Βρετανία και η Γαλλία απείχαν, καθώς οι προτάσεις τους για τροποποιήσεις απορρίφθηκαν με βέτο.

Αργότερα εκείνη την εβδομάδα ήρθε η έκρηξη του Τραμπ κατά του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στις κάμερες, και ακολούθησε η αγκαλιά του Κιρ Στάρμερ στον Ζελένσκι αλλά η θερμή υποδοχή του από τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο, μετά τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στο Λονδίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Zelensky: Can I answer?



Trump: No! You have done a lot of talking. pic.twitter.com/3LUNd6FBzZ