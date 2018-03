Οι απειλές του Ερντογάν μάλλον δεν τους επηρεάζουν. Στις οβίδες οι Κούρδοι απαντούν με τραγούδια και χορό για να δείξουν ότι δεν φοβούνται.

Η εικόνα, είναι από χθες το πρωί και σύμφωνα με την περιγραφή οι οβίδες εκρήγνυνται σε απόσταση περίπου ενός μιλίου.

Efrîn this morning. Turkey & the genocidal army of AQ/Daesh are so close by. You see their bombs maybe a mile away. Yet people keep resisiting. Singing. Dancing. Together. It is their land. They won’t leave it @ICafrinresist pic.twitter.com/CmVeAxSXz0

— Rojava (@AzadiRojava) 11 Μαρτίου 2018