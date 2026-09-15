Ο Τραμπ χάρισε στον Καναδό πρωθυπουργό το «χρυσό κλειδί» του Λευκού Οίκου αλλά «μπορεί να τον πυροβολήσουν»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ αστειεύτηκε την Τρίτη (15.09.2026) για το δώρο που του έκανε πριν από μερικούς μήνες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: ένα κλειδί που του επιτρέπει να μπει όποτε θέλει στον Λευκό Οίκο, εκτός και αν οι άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας αποφασίσουν να τον πυροβολήσουν.

«Πήγα στον Λευκό Οίκο την περασμένη άνοιξη και, στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μού είπε: ”Θέλω να σου δώσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, Μαρκ”. Άνοιξα το κουτάκι, ήταν ένα μεγάλο, χρυσό κλειδί», αφηγήθηκε ο Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας την Τρίτη σε επενδυτές στο Τορόντο.

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Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ τού είπε:

«Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου. Θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις», όμως στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ίσως να σου ρίξουν».

«Αυτό συνοψίζει κάπως τη σχέση μας», συνέχισε γελώντας ο Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας όμως ότι «εκτιμά πολύ» το δώρο του Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό οικοδεσπότη».

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«Όμως, για να είμαστε σαφείς», κατέληξε, εξακολουθώντας να αστειεύεται απευθυνόμενος στους επενδυτές που ελπίζει να προσελκύσει στον Καναδά: «Αν σας δώσουμε ένα κλειδί στον Καναδά, δεν θα σας πυροβολήσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε».

Canadian PM Mark Carney:



Trump said, "I want to give you something very special, Mark. So special."



And I open this box and it’s this big gold key. I was like, "Wow, Mr. President, this is fantastic." He’s like, "Yeah, it’s a key. It’s a key to the White House. You just bring… pic.twitter.com/xGHkYkysgb — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου αφού διακόπηκαν οι συνομιλίες μεταξύ τους, στις 21 Αυγούστου, με τον Κάρνεϊ να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι θέλουν να επιβάλουν μια «άδικη» συμφωνία στην Οτάβα.