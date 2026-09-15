Κόσμος

Ο Τραμπ χάρισε στον Καναδό πρωθυπουργό το «χρυσό κλειδί» του Λευκού Οίκου αλλά «μπορεί να τον πυροβολήσουν»

«Αν σας δώσουμε εμείς ένα κλειδί, δεν θα σας πυροβολήσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε», τόνισε αστειευόμενος ο Μαρκ Κάρνεϊ
Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Κάρνεϊ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο Καναδός πρωθυπουργός, Mark Carney / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ αστειεύτηκε την Τρίτη (15.09.2026) για το δώρο που του έκανε πριν από μερικούς μήνες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: ένα κλειδί που του επιτρέπει να μπει όποτε θέλει στον Λευκό Οίκο, εκτός και αν οι άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας αποφασίσουν να τον πυροβολήσουν.

«Πήγα στον Λευκό Οίκο την περασμένη άνοιξη και, στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μού είπε: ”Θέλω να σου δώσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, Μαρκ”. Άνοιξα το κουτάκι, ήταν ένα μεγάλο, χρυσό κλειδί», αφηγήθηκε ο Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας την Τρίτη σε επενδυτές στο Τορόντο.

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ τού είπε:

«Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου. Θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις», όμως στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ίσως να σου ρίξουν».

«Αυτό συνοψίζει κάπως τη σχέση μας», συνέχισε γελώντας ο Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας όμως ότι «εκτιμά πολύ» το δώρο του Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό οικοδεσπότη».

«Όμως, για να είμαστε σαφείς», κατέληξε, εξακολουθώντας να αστειεύεται απευθυνόμενος στους επενδυτές που ελπίζει να προσελκύσει στον Καναδά: «Αν σας δώσουμε ένα κλειδί στον Καναδά, δεν θα σας πυροβολήσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε».

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου αφού διακόπηκαν οι συνομιλίες μεταξύ τους, στις 21 Αυγούστου, με τον Κάρνεϊ να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι θέλουν να επιβάλουν μια «άδικη» συμφωνία στην Οτάβα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
190
165
150
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέο «μπλόκο» στον Τραμπ: Δικαστήριο απαγόρευσε να μπει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι
Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για την τοποθέτηση επιγραφών - Είχε ήδη διατάξει να αφαιρεθεί το όνομα του Αμερικανού προέδρου από την πρόσοψη
FILE - A woman walks outside The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, Feb. 2, 2026 in Washington.
Νέες απειλές του Ομέρ Τσελίκ για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο – Βολές και κατά ΗΠΑ για άρση εμπάργκο στη Λευκωσία
«Η Τουρκία έχει επίγνωση της δύναμής της τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο» τονίζει ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν
Ομέρ Τσελίκ
Newsit logo
Newsit logo