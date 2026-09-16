Κόσοβο: Καταδικάστηκε ο Χασίμ Θάτσι σε κάθειρξη 25 ετών για εγκλήματα πολέμου

Ο Χασίμ Θάτσι κρίθηκε σήμερα ένοχος για εγκλήματα πολέμου από το ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου στο Κόσοβο που εδρεύει στη Χάγη.

Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, 58 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών για εγκλήματα μεταξύ των οποίων φόνος, βασανιστήρια και παράνομη κράτηση που διέπραξε ως ο ανώτατος διοικητής του αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK, KLA) στη διάρκεια της βίαιης απόσχισης της περιοχής από τη Σερβία στα χρόνια του 1990.

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Το δικαστήριο έκρινε πως είναι ένοχος για τη δολοφονία του πολέμου από τις δυνάμεις του UCK 96 πολιτικών αντιπάλων του και ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Χασίμ Θάτσι παραιτήθηκε από την προεδρία στα τέλη του 2020 για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και δήλωσε αθώος.

Θεωρείται εθνικός ήρωας στο Κοσσυφοπέδιο, αλλά οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι εφάρμοσε ένα σύστημα βάναυσης προσάρτησης της πρώην σερβικής επαρχίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τον πόλεμο.