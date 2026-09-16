Λουιζιάνα: Άνδρας ξεκλήρισε οικογένεια με μαχαίρι – 6χρονος του ξέφυγε κι έτρεξε για βοήθεια

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Λουιζιάνα, όπου ένας 47χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας με μαχαίρι. Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και ένα αγόρι μόλις 6 ετών, το οποίο, παρά τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, κατάφερε να βγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες.

Ο Κέιγκαν Τζουντ Σολέ συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Χούμα της Λουιζιάνα, περίπου 100 χλμ από τη Νέα Ορλεάνη. Ο 47χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τη Βέρνα Μέι Βερντίν, τα παιδιά της, Λίθα Βερέ και Πολ Βερέ, καθώς και τη σύντροφο του Πολ, Κρίσι Λιν Παρφέ, μέσα σε σπίτι στη γειτονιά Ashland Drive.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨🔥🇺🇸 INSANE MASS STABBING:



4 people were found stabbed to death across multiple nearby homes in Terrebonne Parish, Louisiana.



A child was found alive among the victims and was transported to a hospital in critical condition.



No word yet on who was responsible or what led… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 13, 2026

Σύμφωνα με συγγενή των θυμάτων, ο φερόμενος ως δράστης γνώριζε την οικογένεια και ήταν πατέρας ενός από τα παιδιά της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Σολέ περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε αρκετές ώρες. Αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Όταν πήρε εξιτήριο την Τρίτη, συνελήφθη αμέσως και σε βάρος του απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Ο 6χρονος έτρεξε τραυματισμένος να ζητήσει βοήθεια

Η Βέρνα Βερντίν, προγιαγιά του εξάχρονου, ζούσε στο κεντρικό σπίτι μαζί με την κόρη της, Λίθα, ενώ ο Πολ και η σύντροφός του Κρίσι διέμεναν σε τροχόσπιτο στην πίσω αυλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εξάχρονο αγόρι δέχθηκε και το ίδιο πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο παρά τα τραύματά του, κατάφερε να φύγει από το σημείο και να αναζητήσει βοήθεια από τους γείτονες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί κοντά στο σπίτι και στη συνέχεια μπήκαν στην κατοικία, όπου βρήκαν τους τέσσερις ενήλικες νεκρούς.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να παραδώσουν τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφηκε από τις 18:30 το Σάββατο έως τις 10:30 το πρωί της Κυριακής και θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα.

Ο Σολέ κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Τερεμπόν χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Ο 47χρονος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και στο παρελθόν για δύο διαφορετικές υποθέσεις επιθέσεων με μαχαίρι στην ίδια περιοχή, μία από τις οποίες είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.