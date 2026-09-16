Σάλος με την AI φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να φιλάει τη Νάταλι Χαρπ – Τα έξι δάχτυλα και η θολή εικόνα

Μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φιλά τη στενή συνεργάτιδά του, Νάταλι Χαρπ, σε γήπεδο γκολφ έγινε viral στα social media προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και αναζωπυρώνοντας παλαιότερες φήμες για τη σχέση των δύο. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι πραγματική. Όπως προκύπτει από ελέγχους που έγιναν, πρόκειται για εικόνα που δημιουργήθηκε με AI.

Χθες Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, το X κατακλύστηκε από αναρτήσεις που εμφάνιζαν τον Ντόναλντ Τραμπ να φιλά την 35χρονη βοηθό του Νάταλι Χαρπ σε ένα γήπεδο γκολφ. Όπως ήταν φυσικό έγινε σάλος, αλλά όπως αποδείχθηκε είναι ΑΙ.

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Στις περισσότερες εκδοχές η εικόνα είναι αρκετά θολή, ωστόσο εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει με τον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι, δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη Χαρπ.

There are 2 versions of a photo that have gone viral that show Trump kissing Natalie Harp.

One version is clear, the other is low res & blurry.

The clear one is the original image & clearly AI generated. (Natalie's right hand has 6 fingers).

The blurry one is much more… pic.twitter.com/C80lxkIWQb — Mr Reagan (@MrReaganUSA) September 15, 2026

Ορισμένοι χρήστες του X υποστήριξαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία.

Η εικόνα έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας από έκπληξη και οργή μέχρι σχόλια για την προσωπική ζωή του Αμερικανού προέδρου.

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Η γνησιότητα της φωτογραφίας άρχισε σύντομα να αμφισβητείται, με αρκετούς χρήστες και fact-checkers να επισημαίνουν στοιχεία που παραπέμπουν σε δημιουργία με τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν ζητήθηκε από το Grok να εξετάσει αν η φωτογραφία είναι αυθεντική, το σύστημα σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιεύματα ή πρωτογενείς πηγές που να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά της ή την προέλευσή της.

Ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή χρηστών ήταν το χέρι της γυναίκας στη φωτογραφία, στο οποίο φαίνεται να υπάρχουν 6 δάχτυλα.

Άλλες παρατηρήσεις αφορούσαν τα μπαστούνια του γκολφ, τη θέση τους στο όχημα, τη σημαία της τρύπας, αλλά και χαρακτηριστικά στην εμφάνιση του Τραμπ.

Επιπλέον, η φωτογραφία δεν έχει δημοσιευθεί από κάποιο μεγάλο ειδησεογραφικό πρακτορείο ή φωτογραφικό οργανισμό, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την προέλευσή της.

Η viral εικόνα εμφανίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη διατυπωθεί πολλά σχόλια σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τη 35χρονη συνεργάτιδά του.