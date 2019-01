Οικογένεια Γουίλαν: Ο Πολ συνελήφθη στη Ρωσία για κατασκοπεία, αλλά είναι αθώος

Ο Αμερικανός πολίτης που συνελήφθη στη Ρωσία και κατηγορείται για κατασκοπεία είναι αθώος, διαβεβαιώνει ο αδελφός του, Ντέιβιντ Γουίλαν.

Ο Πολ Γουίλαν, που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή από τη ρωσική μυστική υπηρεσία FSB είναι πρώην πεζοναύτης και, σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε πάει στη Μόσχα για να παραστεί σε έναν γάμο.

“Ο Πολ Γουίλαν είναι αδελφός και γιος μας (…) Ανησυχούμε πολύ για την ασφάλεια και την υγεία του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αθωότητά του και ελπίζουμε ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του”, ανέφερε ο Ντέιβιντ, σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Twitter εξ ονόματος της οικογένειας.

My brother was detained by the Russian government on Friday as an alleged spy. While the law library + info focus will remain, you may see an increase in off-message topics until we get him safely home. pic.twitter.com/2HIF1UmS1b

— David Whelan (@davidpwhelan) January 1, 2019