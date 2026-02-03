Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Γονείς σκότωσαν τα δύο παιδιά τους που βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού και αυτοκτόνησαν

Μία ανατριχιαστική υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας συνέβη στο Περθ της Αυστραλίας, με μία 4μελή οικογένεια αλλά και τα δύο σκυλιά και τη γάτα τους να εντοπίζονται νεκροί στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αδέλφια που βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού δολοφονήθηκαν από τους ίδιους τους τους γονείς οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν τέλος και στη δική τους ζωή, στο σπίτι τους σε ένα εύπορο προάστιο του Περθ στην Αυστραλία. Οι γονείς σύμφωνα με το περιβάλλον τους βρίσκονταν σε απόγνωση γιατί το σύστημα δεν τους στήριζε και έτσι πήραν τη ζωή των παιδιών τους και έπειτα τη δική τους.

Οι σοροί του 50χρονου Τζάροντ Κλουν, της συντρόφου του Μάιγουένα «Μάι» Γκοασντού, 49 ετών, και των παιδιών τους, του 16χρονου Λίον και του 14χρονου Ότις, βρέθηκαν στο σπίτι τους στο Mosman Park, την Παρασκευή 30.01.2026.

Φίλοι και άτομα που παρείχαν υποστήριξη στην οικογένεια δήλωσαν ότι το ζευγάρι σκότωσε τους γιους του, οι οποίοι δεν μιλούσαν, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, επειδή ένιωθαν ότι το εθνικό σύστημα ασφάλισης αναπηρίας της χώρας (NDIS) τους, είχε «αποτύχει».

Vejam que tragédia ocorreu na Austrália , um país de 1 mundo!

O casal Jarrod Clune e Maiwenna Goasdoue foram encontrados mortos em 30.01.26, junto com seus filhos, Leon (16) e Otis (14), e seus três animais de estimação, em um possível pacto de homicídio-suicídio.



Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον τρόπο θανάτου, όμως η αστυνομικός Τζέσικα Σεκούρο δήλωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία-αυτοκτονία. Σημείωσε επίσης ότι δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια και ότι δεν φαίνονται σημάδια βίας στον χώρο.

«Μην μπείτε», έγραφε σημείωμα στην πόρτα

Οι σοροί εντοπίστηκαν από έναν φροντιστή που πήγε στο σπίτι για προγραμματισμένη επίσκεψη το πρωί της Παρασκευής. Βρήκε στην εξώπορτα σημείωμα που έγραφε «Μην μπείτε» και περιείχε οδηγίες για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί, βρήκαν τις σορούς της οικογένειας σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, καθώς και τα δύο σκυλιά και τη γάτα της οικογένειας, που επίσης ήταν νεκρά.

Εικόνες έδειξαν πιθανούς λεκέδες αίματος σε σεντόνια που είχαν απλωθεί για στέγνωμα.

Ένα δεύτερο σημείωμα που βρέθηκε το Σάββατο 31.01.2026, περιέγραφε οικονομικά σχέδια της οικογένειας και άφηνε να εννοηθεί ότι οι γονείς είχαν αποφασίσει από κοινού να βάλουν τέλος στη ζωή τους, αναφέρει το Telegraph.

Η αστυνομία είχε δηλώσει ότι τα δύο αγόρια αντιμετώπιζαν «σημαντικά ζητήματα υγείας» και δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε χάσει κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη ενός από τα παιδιά.

Heartbreaking tragedy in Perth: Disturbing ‘bloodstains’ clue at back of Mosman Park home in double murder-suicide of autistic teenage boys by parents



Devastated friends claim NDIS funding cuts left couple Jarrod Clune & Maiwenna Goasdoue feeling they “had no other choice” pic.twitter.com/G8H51kwIQo — The scoop stateside (@ScoopStateside) February 1, 2026

Η έλλειψη στήριξης από το σύστημα και η απόγνωση

Η Μάντι Πέιτζ, πρώην εργαζόμενη υποστήριξης των παιδιών, επέκρινε το NDIS και σε ανάρτησή της ζήτησε από το σύστημα «να γίνει καλύτερο».

Έγραψε ότι το μόνο που ήθελαν τα παιδιά ήταν να γίνονται κατανοητά και ότι όταν αυτό συνέβαινε, κέρδιζαν την καρδιά σου. Πρόσθεσε ότι νιώθει μεγάλη θλίψη γνωρίζοντας πως το σύστημα τους απογοήτευσε και ότι έφτασαν να πιστεύουν πως δεν είχαν άλλη επιλογή. Ανέφερε επίσης ότι οι γονείς ήταν οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές τους και ευχήθηκε να αναπαυθούν όλοι μαζί ως οικογένεια.

Μια στενή φίλη της οικογένειας, η Νέντρα, είπε ότι το ζευγάρι ένιωθε όλο και πιο απομονωμένο και χωρίς στήριξη, καθώς οι διαγνώσεις των παιδιών έκαναν τη ζωή «δύσκολη και πολύ απαιτητική».

Όπως είπε, συχνά ένιωθαν μόνοι και εγκαταλελειμμένοι από συγγενείς, φίλους, υπηρεσίες υποστήριξης, σχολεία, το NDIS, το σύστημα υγείας και γενικά από την κοινότητα. Τόνισε ότι λίγοι μπορούν να καταλάβουν τον συνεχή αγώνα για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη βοήθεια. Μάλιστα, η μητέρα δεν ήθελε να αφήνει τα παιδιά σε δομές προσωρινής φιλοξενίας από φόβο μήπως δεν τους φερθούν σωστά.

Η ίδια εκτίμησε ότι η έλλειψη στήριξης και η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να έκαναν τους γονείς να νιώθουν πως δεν υπήρχε άλλη λύση.

Άλλος φίλος της οικογένειας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε τους γονείς ως ένα δυνατό ζευγάρι που αγαπούσε πολύ τα παιδιά του. Ανέφερε ότι πάλευαν με ένα σύστημα που δεν τους βοηθούσε και ότι δεν επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αλλά για μια τραγωδία που προέκυψε επειδή οι γονείς ένιωθαν εξαντλημένοι, απομονωμένοι και φοβισμένοι για το μέλλον των παιδιών τους.

Έξω από το σπίτι πολλοί άνθρωποι άφησαν λουλούδια και χειρόγραφες κάρτες, ενώ σε κοντινό δέντρο δέθηκαν λευκές κορδέλες στη μνήμη της οικογένειας, ενώ κάτοικοι της περιοχής σχεδιάζουν να διοργανώσουν αγρυπνία με κεριά για να τιμήσουν την οικογένεια.