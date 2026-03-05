Όλες οι θεωρίες για το πώς η Μοσάντ εντόπισε τον Χαμενεΐ – Εμφυτεύματα δοντιών, χακάρισμα app προσευχής και κάμερα στο δαχτυλίδι του

Ο θάνατος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δεν ήταν απλώς ένα γεωπολιτικό σοκ – ήταν η κορύφωση ενός παιχνιδιού κατασκοπίας που φαινόταν βγαλμένο από θρίλερ. Πώς κατάφερε η Μοσάντ να παρακολουθεί έναν από τους πιο προσεκτικά προστατευμένους ηγέτες στον κόσμο; Από εμφυτεύματα δοντιών μέχρι μυστικούς πράκτορες στους Φρουρούς της Επανάστασης, από χάκινγκ εφαρμογών προσευχής και των καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης αλλά και συσκευή παρακολούθησης στο δαχτυλίδι του, οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια συντονισμένων αεροπορικών επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να δράσουν, καθώς το Ιράν φέρεται να επιδίωκε την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου – ισχυρισμοί που το Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

Καθώς οι επιθέσεις εξαπλώθηκαν σε μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή με απρόβλεπτες διαστάσεις, πληθαίνουν οι θεωρίες για το πώς το Ισραήλ παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ.

Spy dental chip

Μια από τις θεωρίες που κυκλοφορούν υποστηρίζει ότι το Ισραήλ κατάφερε να τοποθετήσει συσκευές παρακολούθησης σε εμφυτεύματα δοντιών.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, η Μοσάντ παρίστανε τους γιατρούς και οδοντιάτρους και φύτευε αυτές τις συσκευές τόσο στο στόμα του Χαμενεΐ όσο και σε άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων.

«Τα τελευταία χρόνια, οι μυστικοί πράκτορες της Μοσάντ διείσδυσαν στο Ιράν ως γιατροί και οδοντίατροι. Οι οδοντίατροι έδιναν προτεραιότητα σε σημαντικά στρατιωτικά και ηγετικά στελέχη του Ιράν. Κατά τη διάρκεια ενός τακτικού οδοντιατρικού ελέγχου, εμφύτευαν συσκευές παρακολούθησης ως γέμισμα σε κοιλότητες», ισχυρίστηκε ένας χρήστης.

Άλλοι χρήστες ανέφεραν ότι γαστρεντερολόγοι τοποθέτησαν μικροτσίπ κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών σε πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Ωστόσο, ειδικοί τονίζουν ότι κάτι τέτοιο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να γίνει αντιληπτό είναι εξαιρετικά απίθανο. Μέχρι στιγμής, καμία από τις θεωρίες δεν συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία.

Κατάσκοπος μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης

Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η Μοσάντ κατάφερε να διεισδύσει στο ισχυρό Σώμα των Ισλαμικών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Αναρτήσεις υποστηρίζουν ότι ο Εσμαΐλ Κάνι, διοικητής της Δύναμης Κουντς του IRGC, δρούσε ως μυστικός πληροφοριοδότης για τη Μοσάντ και ακόμη και τη CIA.

Οι χρήστες επισημαίνουν ότι ο Κάνι βρισκόταν κοντά στον Χαμενεΐ πριν την επίθεση και επιβίωσε. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες αναφορές αναφέρουν ότι ο Κάνι τέθηκε υπό κράτηση για συνδέσεις με τη Μοσάντ και άλλες ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Αν ισχύει, αυτό θα σήμαινε ότι το Ιράν υπέστη σοβαρό κενό ασφαλείας. Ωστόσο, και εδώ δεν υπάρχουν στέρεα αποδεικτικά στοιχεία.

Υψηλής τεχνολογίας παρακολούθηση

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Μοσάντ χάκαρε τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ και άλλους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Πηγές αποκάλυψαν ότι οι κάμερες στο Τεχεράν είχαν παραβιαστεί για χρόνια. Τα δεδομένα μεταφέρονταν σε σέρβερς στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, όπου αναλύονταν μέσω σύνθετων αλγορίθμων για τη δημιουργία ενός «προτύπου ζωής», περιλαμβάνοντας διευθύνσεις, ωράρια εργασίας και ποιοι αξιωματούχοι προστατεύονταν.

Χάκινγκ εφαρμογής προσευχής

Άλλη θεωρία ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ χάκαρε την δημοφιλή εφαρμογή προσευχής BadeSaba.

«Η εφαρμογή BadeSaba, με πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες, άρχισε να στέλνει μηνύματα με τίτλο «Η βοήθεια ήρθε», καλώντας στρατιωτικούς να αποστατήσουν και να ενωθούν με λαϊκή εξέγερση κατά του καθεστώτος», ανέφερε ένας χρήστης στο X.

Το χάκινγκ της εφαρμογής, μαζί με άλλες μεγάλες ιρανικές ειδησεογραφικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των IRNA, ISNA, Tabnak και Asr-e Iran, επιβεβαιώθηκε από αναφορές. Σύμφωνα με το Reuters, οι ενέργειες περιλάμβαναν τη διασπορά μηνυμάτων για λογαριασμό του Ισραήλ, προτρέποντας τις ένοπλες δυνάμεις να παραδώσουν τα όπλα τους και να ενωθούν με τον λαό.

Τέλος, ακόμα μία θεραπεία υποστηρίζει ότι πράκτορας της Μοσάντ τοποθέτησε συσκευή παρακολούθησης στο δαχτυλίδι του Χαμενεΐ παρακολουθώντας κάθε κίνηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.