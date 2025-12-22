Κόσμος

Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στην πόλη Νούνσπετ – Τουλάχιστον 9 τραυματίες

«Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση» αναφέρει ανάρτηση της Αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EPA
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EPA / JOEY BREMER

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Νούνσπετ της Ολλανδίας, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η Αστυνομία στην Ολλανδία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

«Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
247
146
138
118
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo