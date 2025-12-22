Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στην πόλη Νούνσπετ – Τουλάχιστον 9 τραυματίες

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Νούνσπετ της Ολλανδίας, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η Αστυνομία στην Ολλανδία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

«Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw — Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».