Ολλανδία: Σφοδρές χιονοπτώσεις και πάγος ακινητοποιήσαν τα τρένα – Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις

«Λευκό» Ιανουάριο περνούν οι πολίτες της Ολλανδίας λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων που έχουν πέσει στην χώρα τις τελευταίες ημέρες. Τόσο τα χιόνια όσο και ο πάγος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των τρένων αλλά και εκατοντάδες πτήσεις.

Η εταιρία σιδηροδρόμων NS της Ολλανδίας ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο τρένου τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι. Οι θερμοκρασίες είναι και οι κάτω του μηδενός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026

Like I said we have been under the snow for days now God bless Winter is wintering in Holland & how glorious it is to see season seasoning kiss & adult are outside enjoying a gr8 winter day God Bless 2026 is startin off very lovely indeed its also snowing again rn keep snowing pic.twitter.com/ugCJczj9ET ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 5, 2026

Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που ήταν να γίνουν σήμερα, σε μια ένδειξη των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε ο χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους κυριότερους μεταφορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη ημέρα στη σειρά.