Ολλανδία: Σφοδρές χιονοπτώσεις και πάγος ακινητοποιήσαν τα τρένα – Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις

Δείτε βίντεο από τα χιόνια που σκέπασαν την Ολλανδία
Χιόνια
«Λευκό» Ιανουάριο περνούν οι πολίτες της Ολλανδίας λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων που έχουν πέσει στην χώρα τις τελευταίες ημέρες. Τόσο τα χιόνια όσο και ο πάγος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των τρένων αλλά και εκατοντάδες πτήσεις.

Η εταιρία σιδηροδρόμων NS της Ολλανδίας ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο τρένου τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι. Οι θερμοκρασίες είναι και οι κάτω του μηδενός.

τρένα
Χιόνια
Χιόνια
Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που ήταν να γίνουν σήμερα, σε μια ένδειξη των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε ο χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους κυριότερους μεταφορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη ημέρα στη σειρά.

