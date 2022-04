Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται χαμένος σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε χθες Τρίτη (5.4.2022), καθώς ο κόσμος που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, τον αγνόησε για να συγκεντρωθεί γύρω από τον Μπαράκ Ομπάμα, κατά την πρώτη επίσκεψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στην προεδρική κατοικία, μετά την αποχώρησή του από την εξουσία.

Ο Τζο Μπάιντεν κουνάει απαλά τα χέρια του με αγανάκτηση, όπως φαίνεται στο βίντεο, καθώς το πλήθος καλεσμένων που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο τον αγνόησαν και έτρεξαν να χαιρετήσουν τον Μπαράκ Ομπάμα. Η κριτική που προκάλεσε η κίνηση των καλεσμένων, προκάλεσε τον 43ο πρόεδρο των ΗΠΑ να υπερασπιστεί τον νυν πρόεδρο και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, με μια ανάρτηση στο Twitter.

«Πάντα είναι υπέροχο να συναντώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε το βράδυ της Τρίτης ο Μπαράκ Ομπάμα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία των δύο ενώ πρόσθεσε «ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για να βοηθήσεις ακόμη περισσότερους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποιοτική, οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη».

Always great catching up with @POTUS. Thanks for all you're doing to help even more Americans get access to quality, affordable health care. https://t.co/vDYBIxjIy9 April 6, 2022

Ο Ομπάμα προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο από τον Τζο Μπάιντεν για να γιορτάσει τη 12η επέτειο από την έναρξη του νόμου για την προσιτή υγειονομική φροντίδα, γνωστό και ως Obamacare. Το δίδυμο ήταν μαζί για να παρουσιάσουν το σχέδιο της κυβέρνησης Μπάιντεν να «διορθώσει» το λεγόμενο «οικογενειακό πρόβλημα» στον νόμο.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους, οι δύο άντρες αστειεύτηκαν για τον χρόνο που πέρασαν μαζί υπό τη θητεία του Ομπάμα. Αγκαλιάστηκαν, πείραζαν ο ένας τον άλλον και γελούσαν καθώς οι Δημοκρατικοί στο East Room – συνωστισμένοι – ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν.

Former President Barack Obama returned to the White House for the first time in more than five years on Tuesday to mark the 12th anniversary of his signature health care law, the Affordable Care Act. https://t.co/PXVvHUiR1S pic.twitter.com/V8eHnQATOt — The Associated Press (@AP) April 6, 2022

Ο Ομπάμα ξεκίνησε την ομιλία του αστειευόμενος ότι επανενώθηκε με τον «Αντιπρόεδρο Μπάιντεν» και είπε ότι «έχουν γίνει κάποιες αλλαγές» τα πέντε χρόνια από τότε που έφυγε – συμπεριλαμβανομένων όλων των πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας που «αναγκάζονται να φορούν aviator γυαλιά ηλίου» και ότι «υπάρχει μια γάτα» που τρέχει γύρω από την κατοικία. Ακόμα και αστειεύτηκε ότι έπρεπε να φορέσει γραβάτα λόγω της ημέρας.

Obama came to the White House today, immediately got mobbed, and no one wanted to talk to Biden. pic.twitter.com/69B2H92XVV — Clay Travis (@ClayTravis) April 5, 2022

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ομπάμα, ο οποίος είναι 19 χρόνια νεότερος από τον σημερινό πρόεδρο, εμφανίστηκε πολύ πιο ενεργητικός από τον 79χρονο Μπάιντεν, καθώς εθεάθη να δίνει τα χέρια με θαυμαστές και άλλους πολιτικούς στο East Room, ενώ ο Μπάιντεν – που είναι ο γηραιότερος πρόεδρος όλων των εποχών – τριγυρνούσε σαστισμένος.

Ωστόσο, όπως σημειώνει και η DailyMail, δεν προκαλεί έκπληξη το να έχει ο Ομπάμα όλη την προσοχή πάνω του, δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στο κόμμα του.