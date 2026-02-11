Κόσμος

Ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη: Μία γυναίκα και μία 14χρονη τραυματίστηκαν από σφαίρα – Συνελήφθη 18χρονος

Ένα άλλο παιδί τραυματίστηκε στον αστράγαλο αφού «έπεσε από ύψος»
Κορίτσι επανενώνεται ε την οικογένειά του μετά την ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη
Κορίτσι επανενώνεται ε την οικογένειά του μετά την ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη / REUTERS / Roylee Suriyaworakul

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σήμερα σε ένα σχολείο στη νότια Ταϊλάνδη, τραυματίζοντας μία γυναίκα και μία έφηβη προτού συλληφθεί, ανακοίνωσαν οι αρχές και η αστυνομία.

Μία γυναίκα και μία 14χρονη που τραυματίστηκαν από σφαίρα στο σχολείο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν σε εγχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ταϊλάνδης. Ένα άλλο παιδί τραυματίστηκε στον αστράγαλο αφού «έπεσε από ύψος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αρχές της επαρχίας Σόνγκλα είχαν πει προηγουμένως πως ο ύποπτος μπήκε στο σχολείο Πατόνγκ Πρατάν Κιρίουα στο Χατ Γιάι «φέροντας όπλο και σε κατάσταση ταραχής».

«Ακούστηκαν δύο ή τρεις πυροβολισμοί», πρόσθεσαν σε μια ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι αρχικά δεν είχαν πληροφορίες για θύματα.

Ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη
Ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη / REUTERS/Hannares Haripai

Η αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σχολείο στη Ταϊλάνδη ήταν ασφαλείς και ότι ο ύποπτος είχε συλληφθεί.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, που επικαλείται τη διοίκηση της επαρχίας, ο άνδρας ήταν ένας 18χρονος.

Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, ο ύποπτος, που είναι ξυπόλητος, φοράει κοντό παντελόνι και μπλουζάκι T-shirt, φαίνεται να κρατείται στο έδαφος από ένοπλους αστυνομικούς.

Σε βίντεο που ανήρτησε αυτόπτης μάρτυρας, την αυθεντικότητα του οποίου δεν μπόρεσε να επαληθεύσει προσώρας το Ρόιτερς, ένοπλοι αστυνομικοί εφορμούν στο τριώροφο σχολικό συγκρότημα ενώ ακούγεται ο ήχος πυροβολισμών.

Σε ένα άλλο, που δεν μπορεί επίσης προσώρας να επιβεβαιωθεί, μαθητές κατεβαίνουν τρέχοντας τις σκάλες στο σχολείο ενώ αστυνομικοί, ορισμένοι φορώντας κράνη και μαύρα αλεξίσφαιρα γιλέκα και κρατάνε ντουφέκια, φωνάζουν: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας παιδιά, είναι ασφαλές».

Η Ταϊλάνδη έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά οπλοκατοχής στην περιοχή – σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 10 εκατομμύρια όπλα βρίσκονται σε κυκλοφορία, δηλαδή ένα ανά επτά κατοίκους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
105
90
62
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo