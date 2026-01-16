Ωμός εκβιασμός στο Ιράν: Οι Αρχές ζητούν λεφτά από τις οικογένειες για να τους παραδώσουν τις σορούς των νεκρών

Ο πόνος των οικογενειών που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στις διαδηλώσεις στο Ιράν μετατρέπεται σε ωμό εκβιασμό. Όπως καταγγέλλουν συγγενείς θυμάτων στο BBC, οι ιρανικές αρχές απαιτούν εξωφρενικά χρηματικά ποσά προκειμένου να παραδώσουν τις σορούς των νεκρών, στερώντας από τις οικογένειες ακόμη και το στοιχειώδες δικαίωμα της ταφής.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του BBC Persian, οι σοροί παραμένουν σε νεκροτομεία και νοσοκομεία, με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν να αρνούνται την παράδοσή τους έως ότου καταβληθούν τα χρήματα, μετατρέποντας το πένθος σε εργαλείο καταστολής και φόβου.

Τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν.

Πώς οι Αρχές κρατούν τις σορούς των νεκρών ως μοχλό πίεσης

Μία οικογένεια στη βόρεια πόλη Ραστ δήλωσε στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαίτησαν 700 εκατομμύρια τομάν (περίπου 5.000 δολάρια ή 3.700 λίρες) για την παράδοση της σορού συγγενικού τους προσώπου. Η σορός βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον άλλους 70 νεκρούς διαδηλωτές, όπως ανέφεραν.

Στην Τεχεράνη, η οικογένεια ενός Κούρδου εποχικού εργάτη στον κατασκευαστικό κλάδο πήγε να παραλάβει τη σορό του, όμως ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο τομάν (περίπου 7.000 δολάρια ή 5.200 λίρες). Η οικογένεια δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει και αναγκάστηκε να φύγει χωρίς τη σορό του γιου της. Ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Για τον 18χρονο Αλί Αμπάσι από το Γκιλάν-ε Γκαρμπ στο δυτικό Ιράν η οικογένεια πλήρωσε 4.000 δολάρια για να παραλάβει τη σορό του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικό νοσοκομείων έχει τηλεφωνήσει σε συγγενείς των νεκρών για να τους προειδοποιήσει να παραλάβουν άμεσα τις σορούς, πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν χρήματα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μία γυναίκα πληροφορήθηκε για τον θάνατο του συζύγου της στις 9 Ιανουαρίου μέσω κλήσης από το νοσοκομείο. Της είπαν να παραλάβει γρήγορα το σώμα πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν πληρωμή.

Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο με τα δύο παιδιά της, έβαλε τη σορό του συζύγου της στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος και οδήγησε για επτά ώρες μέχρι την πόλη καταγωγής τους στο δυτικό Ιράν για την ταφή.

«Ήμουν στο πίσω μέρος του αγροτικού, κλαίγοντας πάνω από το σώμα του για επτά ώρες, ενώ τα παιδιά μου κάθονταν μπροστά», είπε σε συγγενή της στο Λονδίνο.

Το BBC Persian έχει επίσης λάβει πληροφορίες ότι στο νεκροτομείο Μπεχεστ-ε Ζάχρα στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι λένε σε οικογένειες πως αν δηλώσουν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, η σορός θα παραδοθεί χωρίς χρέωση.

«Μας ζήτησαν να συμμετάσχουμε σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσουμε τη σορό ως μάρτυρα. Δεν δεχθήκαμε», ανέφερε συγγενής στο BBC.

Πολλές οικογένειες αρνήθηκαν να το κάνουν, εισβάλλοντας στα νεκροτομεία.