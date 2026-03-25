OnlyFans: Ο θάνατος του ιδρυτή Λεονίντ Ραντβίνσκι παγώνει συμφωνία «μαμούθ» – Δυσκολίες στην εξαγορά της πλατφόρμας

Ο θάνατος του ιδιοκτήτη της διάσημης πλατφόρμας OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι, έχει προκαλέσει σοβαρά εμπόδια σε μια μεγάλη συμφωνία εξαγοράς, με επενδυτική εταιρεία από τη Sillicon Valley να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Η Architect Capital, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και γνωστή για τις τολμηρές επενδυτικές της κινήσεις, επιδιώκει να αποκτήσει το 60% της πλατφόρμας, σε συνεργασία με την επενδυτική τράπεζα Moelis & Co. της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του 43χρονου Ραντβίνσκι από καρκίνο, η συμφωνία φαίνεται να… κολλάει.

Σύμφωνα με πηγές, η αποτίμηση του OnlyFans φτάνει τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια – ποσό που θεωρείται χαμηλό σε σχέση με τα εντυπωσιακά οικονομικά του στοιχεία. Για το οικονομικό έτος που έληξε τον Νοέμβριο του 2024, η πλατφόρμα κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 666 εκατομμυρίων δολαρίων και έσοδα 1,4 δισ. δολάρια.

Παρά τα υψηλά κέρδη, οι υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Ο βασικός λόγος είναι ότι το OnlyFans δύσκολα θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, λόγω των αυστηρών επενδυτικών κανονισμών που αποκλείουν περιεχόμενο για ενήλικες, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τις τράπεζες.

«Η εταιρεία δυσκολευόταν ήδη να βρει αγοραστή λόγω του στίγματος του πορνό, παρά τα εξαιρετικά οικονομικά της», ανέφερε πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η πλατφόρμα έχει δεχθεί πιέσεις και από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Visa έχει επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για συναλλαγές και απάτες, ενώ οι ιστότοποι ενηλίκων επιβαρύνονται με υψηλότερες προμήθειες (5%-10% έναντι 2%-3% στο παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο).

Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τα προβλήματα, η δημοφιλής πλατφόρμα OnlyFans εξετάζει συνεργασίες ή εξαγορά εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η χρήση κρυπτονομισμάτων για πιο εύκολες συναλλαγές.

Ο Ραντβίνσκι εκτιμάται ότι απέκτησε περιουσία 7,4 δισ. δολαρίων μέσω της πλατφόρμας. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στους δημιουργούς περιεχομένου.

Η Σόφι Ρέιν, μία από τις πιο επιτυχημένες δημιουργούς, δήλωσε πως κέρδισε 95 εκατομμύρια δολάρια από το OnlyFans μεταξύ 2023 και 2025: «Άλλαξε όλη μου τη ζωή. Μεγάλωσα με δυσκολίες και τώρα μπορώ να στηρίξω την οικογένειά μου χάρη σε αυτόν».

Αντίστοιχα, η Πάιπερ Ροκέλ ανέφερε πως «προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει» την απώλεια, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα «άλλαξε τα πάντα» για εκείνη μέσα σε λίγους μήνες.

Παρά την τεράστια επιτυχία του OnlyFans, το μέλλον της πλατφόρμας παραμένει αβέβαιο, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον σκοντάφτει σε ηθικά, τραπεζικά και στρατηγικά εμπόδια.