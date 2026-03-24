Συντετριμμένη η Σόφι Ρέιν του OnlyFans για τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι: «Μου άλλαξε τη ζωή»

Η είδηση του θανάτου του ιδιοκτήτη της δημοφιλούς πλατφόρμας OnlyFans Λίο Ραντβίνσκι στα 43 του χρόνια από καρκίνο προκάλεψε κύμα συγκίνησης στον χώρο. Η Σόφι Ρέιν, διάσημο μοντέλο του Only Fans, κι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της πλατφόρμας, όπου φέρεται να κέρδισε περίπου 95 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2023–2025, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον άνθρωπο που, όπως λέει, της άλλαξε τη ζωή.

«Δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω με λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε κάτι που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου. Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης και τώρα μπορώ να στηρίξω όλη μου την οικογένεια χάρη σε μια πλατφόρμα που εκείνος δημιούργησε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», δήλωσε το μοντέλο του Only Fans.

Η 21χρονη αποκάλυψε ότι πριν από το OnlyFans εργαζόταν ως σερβιτόρα και δυσκολευόταν να καλύψει ακόμη και το ενοίκιό της. «Αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε τα πάντα. Και αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς κάποιον να τη δημιουργήσει εξαρχής», πρόσθεσε.

Ο Ραντβίνσκι, που διατηρούσε εξαιρετικά χαμηλό προφίλ στα 43 χρόνια της ζωής του, απέκτησε το 2018 τη βρετανική μητρική εταιρεία Fenix International. Υπό την ηγεσία του, η πλατφόρμα μεταμόρφωσε τη βιομηχανία του διαδικτυακού περιεχομένου για ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα σε απλούς χρήστες να δημιουργήσουν δικό τους κοινό και να κρατούν έως και το 80% των εσόδων τους.

Η Ρέιν σημείωσε ότι δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ προσωπικά, ωστόσο υπογράμμισε: «Ό,τι έχω σήμερα οφείλεται σε κάτι που εκείνος δημιούργησε και έδωσε ευκαιρίες σε ανθρώπους σαν εμένα. Στέλνω όλη μου την αγάπη στην οικογένειά του. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό».

Ανάλογο ήταν το κλίμα και από άλλους δημιουργούς. Η Πάιπερ Ροκέλ, επίσης ιδιαίτερα επιτυχημένη στην πλατφόρμα, δήλωσε πως ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

«Είμαι στο OnlyFans μόλις από τον Ιανουάριο, αλλά ήδη άλλαξε τα πάντα για μένα. Του οφείλω πολλά για αυτό που δημιούργησε… Δεν ξέρω τι να πω πέρα από ένα ευχαριστώ. Δεν θα ήμουν εδώ που είμαι χωρίς αυτό», ανέφερε η 18χρονη.

«Δεν το περίμενα ότι θα με επηρεάσει τόσο πολύ… αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε κυριολεκτικά πίσω τη ζωή μου. Τα 43 είναι πολύ νωρίς. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του», κατέληξε.