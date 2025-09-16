Ώρα μηδέν στη Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη και χιλιάδες Παλαιστίνιοι την εγκαταλείπουν

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται στη Γάζα καθώς το Ισραήλ ξεκίνησε ευρεία επίθεση με τα τανκς να προελαύνουν και χιλιάδες Παλαιστίνιους να ψάχνουν τρόπους διαφυγής καθώς η πόλη βομβαρδίζει ακατάπαυστα.

Μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», που έχει σκοπό να καταλάβει πλήρως την Γάζα ,την επιστροφή των ομήρων του Ισραήλ και την καταστροφή της Χαμάς.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το IDF δείχνει στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισβάλλουν στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, με παράλληλη υποστήριξη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού.

Η μεραρχία, ένας επίλεκτος σχηματισμός αλεξιπτωτιστών και μονάδων κομάντο, εντάχθηκε στην 162η Μεραρχία, η οποία ήδη επιχειρούσε στα η οποία ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

Τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους και ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους διαφυγής καθώς η Γάζα βομβαρδίζεται συνεχώς

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τουλάχιστον 106 άτομα έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Hi, Gaza City. The IDF has arrived. Not a single building will be left standing if you do not surrender, lay down your arms, and release all the hostages now.



Finish the job, Israel. pic.twitter.com/SjbQLwp4kH — Vivid. (@VividProwess) September 16, 2025

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δήλωναν πως δεν θα φύγουν ποτέ από τα σπίτια τους στη Γάζα, να έχουν τραπεί σε άτακτη φυγή με πολλούς από αυτούς να μην έχουν χρήματα ούτε καν για τα έξοδα μετακίνησης.

Earlier today, an entire family was trapped inside Al-Nile School in Tel al-Hawa, Gaza City, after Israeli occupation forces deployed explosive-laden robots and directly bombed the school. pic.twitter.com/D53Z97o4ts — Quds News Network (@QudsNen) September 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους για να διώξει τους Παλαιστίνιου προς τον νότο και να τους καταστήσουν σαφές πως η Γάζα θα είναι ένα μέρος που πλέον δεν θα μπορεί να κατοικηθεί, διαλύοντας κάθε υποδομή και παροχή βοήθειας.

Το Ισραήλ έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για την εκκένωση της Γάζας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ατελείωτες ουρές με χιλιάδες κόσμου να προσπαθούν να φύγουν.

Here is one of our latest hits on a building in Gaza. They knew we were going to hit it and prepared the cameras. But notice how they also forced a young girl to stand watching so they can capture her reaction for the gullible audience.pic.twitter.com/qmtx2WV7Gc — Cheryl E (@CherylWroteIt) September 15, 2025

Οι στιγμές είναι τραγικές καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι φεύγουν από τα μέρη που γεννήθηκαν με δάκρυα στα μάτια καθώς δεν πιστεύουν πως θα επιστρέψουν.

Γεμάτα αυτοκίνητα, φορτηγά, ακόμη και γαϊδούρια φορτωμένα με όλα τα υπάρχοντα των οικογενειών.

Attack on the Al-Aibakhi Mosque in western Gaza City a short time ago, after an evacuation alert. pic.twitter.com/RqOWPFF3cf — Eli Afriat (@EliAfriatISR) September 16, 2025

BREAKING



The Israeli Air Force struck key Hamas bases in Gaza City.



God bless IAF — Hamas bases gone. pic.twitter.com/OtWHBV0ROb — Robin (@Robiiin_Hoodx) September 16, 2025

Νετανιάχου: «Δικαιολογημένο το χτύπημα στη Ντόχα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν «δικαιολογημένο».

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. “Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη”.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια “ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων” που να μπορεί να “ανθίσταται στους διεθνείς περιορισμούς”.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε δύο εβδομάδες, μετά την προσεχή ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. “Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο. Θα τον συναντήσω μετά την ομιλία μου στον ΟΗΕ”, πρόσθεσε.