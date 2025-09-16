Κόσμος

Ώρα μηδέν στη Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη και χιλιάδες Παλαιστίνιοι την εγκαταλείπουν

Το Ισραήλ έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για την εκκένωση της Γάζας
Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, που εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα λόγω ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, μετακινούνται προς τα νότια, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν προς τα νότια
Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, που εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα λόγω ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, μετακινούνται προς τα νότια, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν προς τα νότια / REUTERS/Mahmoud Issa

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται στη Γάζα καθώς το Ισραήλ ξεκίνησε ευρεία επίθεση με τα τανκς να προελαύνουν και χιλιάδες Παλαιστίνιους να ψάχνουν τρόπους διαφυγής καθώς η πόλη βομβαρδίζει ακατάπαυστα. 

Μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», που έχει σκοπό να καταλάβει πλήρως την Γάζα ,την επιστροφή των ομήρων του Ισραήλ και την καταστροφή της Χαμάς.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το IDF δείχνει στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισβάλλουν στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, με παράλληλη υποστήριξη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού.

Η μεραρχία, ένας επίλεκτος σχηματισμός αλεξιπτωτιστών και μονάδων κομάντο, εντάχθηκε στην 162η Μεραρχία, η οποία ήδη επιχειρούσε στα η οποία ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

Τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους και ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους διαφυγής καθώς η Γάζα βομβαρδίζεται συνεχώς

Γάζα
Βομβαρδισμοί στη Γάζα / REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τουλάχιστον 106 άτομα έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δήλωναν πως δεν θα φύγουν ποτέ από τα σπίτια τους στη Γάζα, να έχουν τραπεί σε άτακτη φυγή με πολλούς από αυτούς να μην έχουν χρήματα ούτε καν για τα έξοδα μετακίνησης.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους για να διώξει τους Παλαιστίνιου προς τον νότο και να τους καταστήσουν σαφές πως η Γάζα θα είναι ένα μέρος που πλέον δεν θα μπορεί να κατοικηθεί, διαλύοντας κάθε υποδομή και παροχή βοήθειας.

Το Ισραήλ έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για την εκκένωση της Γάζας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ατελείωτες ουρές με χιλιάδες κόσμου να προσπαθούν να φύγουν.

Οι στιγμές είναι τραγικές καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι φεύγουν από τα μέρη που γεννήθηκαν με δάκρυα στα μάτια καθώς δεν πιστεύουν πως θα επιστρέψουν.

Γεμάτα αυτοκίνητα, φορτηγά, ακόμη και γαϊδούρια φορτωμένα με όλα τα υπάρχοντα των οικογενειών.

Νετανιάχου: «Δικαιολογημένο το χτύπημα στη Ντόχα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν «δικαιολογημένο».

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. “Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη”.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια “ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων” που να μπορεί να “ανθίσταται στους διεθνείς περιορισμούς”.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε δύο εβδομάδες, μετά την προσεχή ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. “Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο. Θα τον συναντήσω μετά την ομιλία μου στον ΟΗΕ”, πρόσθεσε.

