Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο το ατόπημα Ολλανδής βουλευτή που σε ανάρτησή της στο twitter «βάφτισε» τα κατεχόμενα «Βόρεια Κύπρο», υιοθετώντας την ονομασία που χρησιμοποιεί η Τουρκία.

Η βουλευτής από την Ολλανδία, Λιάν Ντεν Χάαν, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα κατεχόμενα για ανεπίσημη συνάντηση με τον λεγόμενο υπουργό Τουρισμού. Και τότε έκανε το tweet για τη «Βόρεια Κύπρο».

Στην επίμαχη ανάρτηση, η Ντεν Χάαν ανέφερε ότι είχε μια «άτυπη συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού της Βόρειας Κύπρου. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, μιλήσαμε για τον τουρισμό στη Βόρεια Κύπρο και πόσο δύσκολο είναι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. #TΔΒΚ #Κύπρος».

Today I had an informal meeting with the minister of Tourism of North Cyprus. An interesting meeting, we talked about the tourism on North Cyprus and how hard it is during the Covid pandemic. #KKTC #kibris pic.twitter.com/jCtbAeGBFm