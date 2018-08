Οργή Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κουφοντίνα – Αντίδραση και από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Με δήλωσή της η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χέδερ Νάουερτ, κατέκρινε την απόφαση των ελληνικών αρχών να μεταφέρουν τον Δημήτρη Κουφοντίνα, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Twitter: «Αντιλαμβανόμαστε πως ο Έλληνας τρομοκράτης, Δημήτρης Κουφοντίνας, μεταφέρθηκε σε μια αγροτική φυλακή με χαλαρότερους περιορισμούς. Δολοφόνησε 11 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών και εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις άδειες και οποιαδήποτε διευκόλυνση στη διαμονή του στη φυλακή».

We understand convicted Greek terrorist Dimitris Koufontinas was moved to a farm prison w/ lighter restrictions. He murdered 11 including U.S. personnel & is inspiring the next generation of terrorists. We condemn in the strongest terms furloughs or any easing of his prison stay.

