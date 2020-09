Μία κόλαση βιώνουν οι γυναίκες στην Ινδία, όπου κάθε 24 ώρες καταγράφονται 100 βιασμοί. Ένα θύμα μίας τέτοιας επίθεσης πέθανε έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας.

Ο λόγος για μία 19χρονη από τη χαμηλότερη βαθμίδα του συστήματος καστών στην Ινδία. Η άτυχη κοπέλα πέθανε, εβδομάδες αφότου οι αρχές έκαναν γνωστό ότι βιάστηκε από μία ομάδα ανδρών. Πρόκειται για μία υπόθεση που πυροδότησε διαμαρτυρίες στο Νέο Δελχί, με εκατοντάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται έξω από το νοσοκομείο όπου η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

https://twitter.com/Anil_ChoudharY5/status/1310988188719218689

Το περιστατικό είναι το τελευταίο μιας σειράς ειδεχθών εγκλημάτων σε βάρος γυναικών στην Ινδία. Κάθε 15′ λεπτά κατά μέσο όρο, μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία του 2018 που είδαν το φως της δημοσιότητας φέτος.

“Δεν υπάρχει προστασία για τις γυναίκες. Οι εγκληματίες μπορούν ελεύθερα να διαπράττουν εγκλήματα, χωρίς να κρύβονται”, έγραψε στο Twitter η Πριγιάνκα Γκάντι Βάντρα, ηγέτιδα του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου.

Το 19χρονο θύμα, που ανήκε στην κοινότητα Ντάλιτ, δέχθηκε επίθεση και βιάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι της στην περιοχή Χατράς, σε απόσταση 100 χλμ. από το Δελχί, σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες σε σχέση με το έγκλημα.

Τη Δευτέρα (28.09.2020), η κοπέλα μεταφέρθηκε από νοσοκομείο στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές στο νοσοκομείο Safdarjung στο Νέο Δελχί, όπου άφησε την τελευταία της πνοή, εξήγησαν οι αρχές.

#JusticeForManishaValmiki andtry to let the higher officials know that we the people of India, demand Death Penalty for the 4 Rapists!

Please spread awareness lest rape and murder, god forbid, would be normalised in India, considering the number of cases pic.twitter.com/kBzyQAZamd