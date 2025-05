Οργή Ζελένσκι μετά την τεράστια ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: «Η σιωπή των ΗΠΑ ενθαρρύνει τον Πούτιν»

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες (24.05.2205) τη νύχτα ένα τρομακτικό μπαράζ επιθέσεων με 367 drones και πολλούς πυραύλους με στόχο πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, κάτι που εξόργισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σχολίασε την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση – τέτοιου είδους – που πραγματοποίησε η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αφήνοντας αιχμές και για την στάση των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ «να σπάσουν τη σιωπή τους» εκτιμώντας ότι η Ουάσινγκτον έχει υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σιωπή της Αμερικής, η σιωπή του υπόλοιπου κόσμου ενθαρρύνει τον Πούτιν», έγραψε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Κάθε τέτοια τρομοκρατική ρωσική επίθεση είναι επαρκής λόγος για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου όσον αφορά τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, αν και σε άλλα πλήγματα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι άνθρωποι.

Today, several sanctions packages were introduced.



The first targets Russian individuals involved in financing Russian terrorist activities, financial manipulations, and sanctions evasion schemes that serve Russia’s interests.



The second package targets propagandists whose…