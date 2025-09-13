Οργισμένη αντίδραση Μελόνι σε δηλώσεις καθηγητή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η αμερική είναι διχασμένη μετά τη δολοφονια του Τσάρλι Κερκ, την Τετάρτη 10.09.2025, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα με τον διχασμό αυτό για τον θάνατο του συντηριστικού ακτιβιστή να έχει μεταφερθεί σε «διεθνές τερέν», προκαλώντας την αντίδραση ακόμη και της Τζόρτζια Μελόνι.

Στην Ιταλία, σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι La7, εμφανίστηκε ο καθηγητής μαθηματικών Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος αναφερόμενος στην δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, είπε πως «το να πυροβολήσεις τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και το να πυροβολήσεις έναν εκπρόσωπο του Maga είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα». Η δήλωση αυτή προκάλεσε σάλο τόσο στο τηλεοπτικό πάνελ, αλλά και την παρέμβαση της ίδιας της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, από το βήμα της εθνικής γιορτής του κεντρώου κόμματος Udc, σχολίασε τη δήλωση του Οντιφρέντι ως «τρομακτική», και τόνισε χαρακτηριστικά: «Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον διακεκριμένο καθηγητή τι ακριβώς εννοεί: εννοεί ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολούν με βάση τις ιδέες τους; Ή ότι είναι λιγότερο σοβαρό να πυροβολούν πάντα επειδή δεν συμφωνούμε με τις ιδέες τους ή ότι είναι κατανοητό να θέλουν να πυροβολούν με βάση τις ιδέες τους;»

«Το μίσος και η πολιτική βία επιστρέφουν δραματικά στην πραγματικότητα, φέρνοντας πολλά προβλήματα στην επιφάνεια. Εγώ προέρχομαι από μια πολιτική κοινότητα που συχνά κατηγορήθηκε άδικα για διάδοση μίσους και που κατηγορήθηκε από τους ίδιους που σήμερα σιωπούν, ελαχιστοποιούν ή ακόμη και δικαιολογούν ή γιορτάζουν τον προμελετημένο, σκόπιμο, εν ψυχρώ φόνο ενός 31χρονου νεαρού που έφταιγε μόνο επειδή υπερασπιζόταν με θάρρος τις ιδέες του», είπε ακόμη η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Ο καθηγητής, απάντησε στη Μελόνι δικαιολογώντας την φράση του στην τηλεοπτική εκπομπή και είπε πως «στην περίπτωση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, δεν θα περίμενε κανείς να δολοφονηθεί, επειδή κάποιος που κηρύττει τη μη βία, Νόμπελ Ειρήνης, θεωρείται ότι ενεργεί σε διαφορετικό επίπεδο».

«Ο Κερκ, ο οποίος είχε τις απόψεις του, ελεύθερος να τις έχει, αλλά ήταν πολύ διχαστικός και, σχετικά με μια από τις σφαγές που έγιναν σε ένα αμερικανικό σχολείο, είχε πει ότι υπάρχουν παράπλευρες απώλειες όταν θέλεις να οπλίσουν οι άνθρωποι. Ακόμα και αυτός που πυροβόλησε δεν μου φαίνεται να ήταν σε πλήρη διαύγεια», συνέχισε στην απάντησή του προς τη Τζόρτζια Μελόνι.