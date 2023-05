Το ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είναι ο μόνος ηγέτης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθεί μοναχική πορεία δεν αποτελεί είδηση. Ούτε το γεγονός ότι έχει απομονωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς είναι ο μοναδικός που τηρεί φιλορωσική στάση, παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Μάλιστα ο Ορμπάν έχει αντιταχθεί σθεναρά όχι μόνο στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Μόσχα, αλλά και στην αμυντική ενίσχυση του Κιέβου, ενώ έχει φτάσει στο σημείο να υποστηρίζει πως ο εξοπλισμός της Ουκρανίας ισοδυναμεί με «έμμεσο πόλεμο» απέναντι στη Ρωσία.

Σήμερα ο Βίκτορ Ορμπάν εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, και τάχθηκε υπέρ των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα για να τεθεί τέλος στη σύγκρουση.

“Είναι προφανές ότι η στρατιωτική λύση δεν προχωρά”, δήλωσε κατά τη διάρκεια οικονομικού φόρουμ στο Κατάρ, εκτιμώντας ότι η ρωσική εισβολή το 2022 είναι αποτέλεσμα της “αποτυχίας της διπλωματίας”.

“Αν δούμε την πραγματικότητα, τους αριθμούς, το πλαίσιο και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρχει νίκη για τους φτωχούς Ουκρανούς στο πεδίο της μάχης. Αυτή είναι η θέση μου”, δήλωσε ο Ορμπάν.

