- Ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2018 - Ποιοι θα διεκδικήσουν το χρυσό αγαλματίδιο - Δείτε όλες τις υποψηφιότητες στις κατηγορίες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2018. Δείτε όλες τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2018.

Τις υποψηφιότητες παρουσιάσαν οι ηθοποιοί Τίφανι Χάντις και Άντι Σέρκις και φαβορί στην κούρσα τις ταινίες «Το σχήμα του νερού» και «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μισούρι».

Όλες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2018

Καλύτερη Ταινία

– CALL ME BY YOUR NAME

– DARKEST HOUR

– DUNKIRK

– GET OUT

– LADY BIRD

– PHANTOM THREAD

– THE POST

– THE SHAPE OF WATER

Σκηνοθεσία

– DUNKIRK (CHRISTOFER NOLAN)

– GET OUT (JORDAN PEELE)

– LADY BIRD (GRETA GERWIG)

– PHANTOM THREAD (PAUL THOMAS ANDERSON)

– THE SHAPE OF WATER (GUILLERMO DEL TORO)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

– TIMOTHEE CHALAMET (CALL ME BY YOUR NAME)

– DANIEL DAY-LEWIS (PHANTOM THREAD)

– DANIEL KALUUYA (GET OUT)

– GARY OLDMAN (DARKEST HOUR)

– DENZEL WASHINGTON (ROMAN J. ISRAEL, ESQ.)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

– SALLY HAWKINS (THE SHAPE OF WATER)

– FRANCES MCDORMAND (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI)

– MARGARET ROBBIE (I, TONYA)

– SAOIRSE RONAN (LADY BIRD)

– MERYL STREEP (THE POST)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

– WILLEM DAFOE (THE FLORIDA PROJECT)

– WOODY HARRELSON (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI)

– RICHARD JENKINS (THE SHAPE OF WATER)

– CHRISTOPHER PLUMMER (ALL THE MONEY IN THE WORLD)

– SAM ROCKWELL (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

– MARY J. BLIGE (MUDBOUND)

– ALLISON JANNEY (I, TONYA)

– LESLEY MANVILLE (PHANTOM THREAD)

– LAURIE METCALF (LADY BIRD)

– OCTAVIA SPENCER (THE SHAPE OF WATER)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

– THE BOSS BABY (TOM MCGRATH AND RAMSEY NAITO)

– THE BREADWINNER (NORA TWOMEY AND ANTHONY LEO)

– COCO (LEE UNKRICH AND DARLA K. ANDERSON)

– FERDINAND (CARLOS SALDANHA)

– LOVING VINCENT (DOROTA KOBIEL, HUGH WELCHMAN AND IVAN MACTAGGART)

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

– DEAR BASKETBALL (GLEN KEANE AND KOBE BRYANT)

– GARDEN PARTY (VICTOR AND GABRIEL GRAPPERON)

– LOU (DAVE MULLINS AND DANA MURRAY)

– NEGATIVE SPACE (MAX PORTER AND RU KUWAHATA)

– REVOLTING RHYMES (JACOB SCHUH AND JAN LACHAUER)

Διασκευασμένο Σενάριο

– CALL ME BY YOUR NAME (SCREENPLAY BY JAMES IVORY)

– THE DISASTER ARTIST (SCREENPLAY BY SCOTT NEUSTADTER)

– LOGAN (SCREENPLAY BY SCOTT FRANK & JAMES MANGOLD AND MICHAEL GREEN/ STORY BY JAMES MANGOLD)

– MOLLY’S GAME (WRITTEN FOR THE SCREEN BY AARON SORKIN)

– MUDBOUND (SCREENPLAY BY VIRGIL WILLIAMS AND DEE REES)

Πρωτότυπο Σενάριο

– THE BIG SICK

– GET OUT

– LADY BIRD

– THE SHAPE OF WATER

– THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Διεύθυνση Φωτογραφίας

– BLADE RUNNER 2049

– DARKEST HOUR

– DUNKIRK

– MUDBOUND

– THE SHAPE OF WATER

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

– ABACUS: SMALL ENOUGH TO JAIL

– FACES PLACES

– ICARUS

– LAST MEN IN ALEPPO

– STRONG ISLAND

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

– EDITH+EDDIE

– HEAVEN IS A TRAFFIC JAM ON THE 405

– HEROIN(E)

– KNIFE SKILLS

– TRAFFIC STOP

Μικρού Μήκους Ταινία

– DeKalb ELEMENTARY

– THE ELEVEN O’ CLOCK

– MY NEPHEW EMMET

– THE SILENT CHILD

– WATU WOTE/ ALL OF US

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

– A FANTASTIC WOMAN

– THE INSULT

– LOVELESS

– ON BODY AND SOUL

– THE SQUARE

Μοντάζ

– BABY DRIVER

– DUNKIRK

– I, TONYA

– THE SHAPE OF WATER

– THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Ηχητικό Μοντάζ

– BABY DRIVER

– BLADE RUNNER 2049

– DUNKIRK

– THE SHAPE OF WATER

– STAR WARS: THE LAST JEDI

Μίξη Ήχου

– BABY DRIVER

– BLADE RUNNER 2049

– DUNKIRK

– THE SHAPE OF WATER

– STAR WARS: THE LAST JEDI

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

– BEAUTY AND THE BEAST

– BLADE RUNNER 2049

– DARKEST HOUR

– DUNKIRK

– THE SHAPE OF WATER

Μουσική

– DUNKIRK

– PHANTOM THREAD

– THE SHAPE OF WATER

– STAR WARS: THE LAST JEDI

– THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Τραγούδι

– MIGHTY RIVER (MUDBOUND)

– MYSTERY OF LOVE (CALL ME BY YOUR NAME)

– REMEMBER ME (COCO)

– STAND UP FOR SOMETHING (MARSHALL)

– THIS IS ME (THE GREATEST SHOWMAN)

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

– DARKEST HOUR

– VICTORIA & ABDUL

– WONDER

Κοστούμια

– BEAUTY AND THE BEAST

– DARKEST HOUR

– PHANTOM THREAD

– THE SHAPE OF WATER

– VICTORIA & ABDUL

Ειδικά Εφέ

– BLADE RUNNER 2049

– GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2

– KONG: SKULL ISLAND

– STAR WARS: THE LAST JEDI

– WAR FOR THE PLANET OF THE APES