Είναι το πρώτο Όσκαρ που παίρνει ως ηθοποιός. Ο Μπραντ Πιτ με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του πήρε το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου και δεν ξέχασε κανέναν στον ευχαριστήριο λόγο του.

Το βραβείο ήταν για την ερμηνεία του στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, «Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ». Ο Μπραντ Πιτ δεν ξέχασε τους κασκαντέρ στις ταινίες αλλά και όλους όσους δουλεύουν για να γίνει μια ταινία. Είπε απευθυνόμενος στον Κουέντιν Ταραντίνο ότι η Ακαδημία θα ήταν βαρετή χωρίς εκείνον και κοιτώντας προς τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο του είπε «ζω για να πίνω κοκτέιλ μαζί σου φίλε μου!».

