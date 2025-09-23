Όσλο: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο εξαιτίας drones – Αποκαθίστανται σταδιακά οι πτήσεις στη Κοπεγχάγη

Έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (23.09.2025) και η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας drones που εθεάθησαν στην περιοχή. Τα συγκεκριμένα προβλήματα έρχονται λίγες ώρες μετά το κλείσιμο του αερολιμένα της Κοπεγχάγης και πάλι λόγω drones αλλά και των κυβερνοεπιθέσεων κατά των αεροδρομίων του Λονδίνου, του Βερολίνου και των Βρυξελλών.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Όσλο γίνονταν μέσω άλλων αεροδρομίων, δήλωσε η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, το αεροδρόμιο ξεκίνησε να λειτουργεί σταδιακά.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας έγινε λίγες ώρες μετά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και πάλι λόγω drones. Ο συγκεκριμένος αερολιμένας ανέστειλε τη λειτουργία του για σχεδόν 4 ώρες.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Ρωσία πως στην περίπτωση που ρωσικά αντικείμενα βρεθούν ξανά στον εναέριο χώρο της χώρας του, δεν θα διστάσει να τα καταρρίψει.

Τα προβλήματα με τα drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών χωρών, ξεκίνησαν από την εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε Ρουμανία και Πολωνία. Δεν έχει αποδειχθεί αν τα drones σε Κοπεγχάγη και Όσλο προέρχονται από ρωσικά εδάφη.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασταλεί για αρκετές ώρες τη Δευτέρα εξαιτίας των drones που θεάθηκαν στην περιοχή.

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στο Χ.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων drones.

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.