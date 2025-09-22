Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ρωσία έστειλε σήμερα (22.09.2025) ο Ντόναλντ Τουσκ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Πολωνία δεν πρόκειται να διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και που συνιστούν απειλή για την ασφάλειά της.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Πολωνία θα υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση και τακτική για περιστατικά ασφαλείας, ειδικά μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου 2025, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης την Παρασκευή (19.09.2025) ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία – επ’ αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic – αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα – πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση. «Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος…ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή (19.09.2025) η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στο ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει για να συζητήσει το περιστατικό, ενώ η Μόσχα δήλωσε από την μεριά της ότι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας είναι ψευδείς και έχουν ως στόχο την αύξηση της έντασης.