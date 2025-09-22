Κόσμος

Κοπεγχάγη: Έκλεισε το αεροδρόμιο Κάστρουπ λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο

Πτήσεις καθυστερούν ή εκτρέπονται λόγω της κατάστασης με τα drones
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης / Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία έκλεισε αφού τα ραντάρ του Kastrup εντόπισαν δύο με τρία μεγάλα drones στον εναέριο χώρο του.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις είχαν διακοπεί από τις 20:26 (ώρα Δανίας). Μία πτήση βέβαια προσγειώθηκε πριν λίγο στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά άλλες εξακολουθούν να καθυστερούν, να περιμένουν ή να εκτρέπονται λόγω της κατάστασης με τα drones.

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 15 πτήσεις έχουν αναγκαστεί να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια και πολλές έχουν ακυρωθεί.

«Το αεροδρόμιο είναι επί του παρόντος κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς έχουν παρατηρηθεί 2-3 μεγάλα drones να πετούν στην περιοχή. Ο χρόνος επαναλειτουργίας είναι προς το παρόν άγνωστος», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι όλη η κυκλοφορία είχε διακοπεί, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή του αεροδρομίου η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

