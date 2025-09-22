Κοπεγχάγη: Έκλεισε το αεροδρόμιο Κάστρουπ λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία έκλεισε αφού τα ραντάρ του Kastrup εντόπισαν δύο με τρία μεγάλα drones στον εναέριο χώρο του.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις είχαν διακοπεί από τις 20:26 (ώρα Δανίας). Μία πτήση βέβαια προσγειώθηκε πριν λίγο στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά άλλες εξακολουθούν να καθυστερούν, να περιμένουν ή να εκτρέπονται λόγω της κατάστασης με τα drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 15 πτήσεις έχουν αναγκαστεί να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια και πολλές έχουν ακυρωθεί.

«Το αεροδρόμιο είναι επί του παρόντος κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς έχουν παρατηρηθεί 2-3 μεγάλα drones να πετούν στην περιοχή. Ο χρόνος επαναλειτουργίας είναι προς το παρόν άγνωστος», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

CPH Lufthavn er pt lukket for start og landing, idet 2-3 større droner er set flyve i området. Tidshorisonten er pt. ukendt.#politidk ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 22, 2025

One flight has just landed at Copenhagen Airport, but others are still holding, waiting, or diverting due to the drone situation. So far, more than 15 flights have been forced to divert to other airports. pic.twitter.com/ajXSuy1WU4 — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

#BREAKING: Heavy police presence at Denmark’s Copenhagen airport as it’s shut down after ‘drone sightings’ pic.twitter.com/azw5pCUCRI — Rapid Report (@RapidReport2025) September 22, 2025

—-Authorities have stopped all flights at Copenhagen airport as 2-4 large drones reportedly seen over the area near the airport. pic.twitter.com/0fHEv9o8pi — Vanguard-Veritas (@RussCan91) September 22, 2025

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι όλη η κυκλοφορία είχε διακοπεί, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή του αεροδρομίου η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή.