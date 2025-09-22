Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια της Ευρώπης: Αλαλούμ στις ανακοινώσεις της ΕΕ για το hacking με κακόβουλο λογισμικό

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ENISA) επιβεβαίωσε εκ νέου τη Δευτέρα (22.09.2025) ότι η μεγάλη διακοπή που έθεσε εκτός λειτουργίας τα αυτόματα συστήματα check-in σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση με κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μια σειρά αντιφατικών μηνυμάτων. Το πρωί της Δευτέρας, η ENISA είχε επιβεβαιώσει την κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια, μιλώντας για λογισμικό τύπου ransomware. Στη συνέχεια, δημοσίευσε δεύτερη ανακοίνωση αποσύροντας κάθε αναφορά στον όρο. Το απόγευμα, όμως, επιβεβαίωσε τελικά ότι η επίθεση σχετίζεται πράγματι με αυτό το κακόβουλο λογισμικό.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου διερευνούν», ανέφερε η ENISA στο ανακοινωθέν της, χωρίς να δώσει καμία ένδειξη για την προέλευση των δραστών της κυβερνοεπίθεσης στα αεροδρόμια. Το συγκεκριμένο είδος επίθεσης μπλοκάρει την πρόσβαση στα δεδομένα του θύματος, μέχρι αυτό να πληρώσει λύτρα για την αποκατάσταση.

Επιμένουν οι δυσλειτουργίες στα αεροδρόμια

Η επίθεση στόχευσε την εταιρεία Collins Aerospace, που παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αποτέλεσμα: σοβαρές αναταράξεις στο Χίθροου του Λονδίνου —το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης— καθώς και στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Ακόμη και τη Δευτέρα, αρκετά αεροδρόμια εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στο Βερολίνο, όπου αναμένονταν πάνω από 92.000 ταξιδιώτες σε μία μόνο ημέρα —αριθμός σημαντικά αυξημένος λόγω του Μαραθωνίου που διεξήχθη την προηγουμένη—, οι διαδικασίες καταχώρισης συνέχιζαν να λειτουργούν με σοβαρές δυσκολίες και καθυστερήσεις.