Όταν η K-pop συνάντησε τη διπλωματία των ντραμς: Viral το ντουέτο των ηγετών Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι απέδειξαν ότι και η πολιτική μπορεί να έχει ρυθμό - Δείτε το βίντεο
Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι παίζουν ντραμς
Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι παίζουν ντραμς

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι έγιναν viral την Τρίτη (13.01.2026) με ένα απίθανο ντουέτο ντραμς.

Ντυμένοι με ασορτί μπλε σακάκια, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι – η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας – έπαιξαν στους ρυθμούς K-pop επιτυχιών, όπως τα «Dynamite» των BTS και το «Golden» από την ταινία KPop Demon Hunters, δείχνοντας ότι ακόμα και η πολιτική μπορεί να έχει και… ρυθμό!

Η μουσική σύμπραξη, μια αναφορά στο παρελθόν της Τακαΐτσι ως ντράμερ σε heavy metal μπάντα, ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψη του Λι στην Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα.

Είναι επίσης μέρος των διπλωματικών προσπαθειών του Λι προς τις περιφερειακές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, με την οποία η Νότια Κορέα έχει μια τεταμένη ιστορία, αλλά μοιράζεται μια συμμαχία ασφάλειας, σύμφωνα με το BBC.

Η ιδιαίτερη «συναυλία», την οποία ο Λι περιέγραψε ως «λίγο αδέξια», έχει πλέον γίνει ένα viral βίντεο.

