Τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα περίμενε στημένος όρθιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τεχεράνη όπου συναντήθηκαν.

Ο Πούτιν όπως θα δείτε στο βίντεο δεν φαντάζεται στην αρχή ότι θα περιμένει τόσο και καθώς περνούν τα δευτερόλεπτα κάνει γκριμάτσες για το καψόνι από τον Ερντογάν.

Τελικά όταν εμφανίζεται ο Τούρκος Πρόεδρος ο Ρώσος ομόλογός του ανοίγει τα χέρια σαν να λέει: «άντε ρε άνθρωπε μας έχεις στημένους εδώ τόση ώρα όρθιους…»

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek