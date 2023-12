Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκλεψε την παράσταση στο Royal Variety Performance, καθώς η κάμερα τον έπιασε να… κλαίει από τα γέλια με τα αστεία του Τομ Άλεν!

Το Royal Variety Performance είναι ένα τηλεοπτικό σόου που γίνεται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συγκεντρωθούν χρήματα για Royal Variety Charity. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον παραβρέθηκαν φέτος, μαζί με το πριγκιπικό ζευγάρι της Σουηδίας.

Το σόου μεταδόθηκε τηλεοπτικά το βράδυ της περασμένης Κυριακής (17.12.2023) και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ “συννελήφθη” να… κλαίει από τα γέλια όταν ο Τομ Άλεμ αστειεύτηκε με τα τεστ που τα διάφορα site κάνουν τους επισκέπτες τους να κάνουν, ώστε να αποδείξουν ότι δεν είναι ρομπότ.

«Ξέρετε τα ρομπότ δεν μπορούν να διαβάσουν», είπε ο γνωστός κωμικός. Και συνέχισε: «Υπόσχομαι, δεν είμαι ρομπότ. Σε παρακαλώ, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Εντάξει, μια τελευταία ευκαιρία. Πάτα στο κουτί που λέει “δεν είμαι ρομπότ”».

Ο φακός έπιασε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να έχει “λιώσει” από τα χέρια, να χτυπάει τα χέρια του και να σκουπίζει τα δάκρυά του.

Prince William crying with laughter at Tom Allen on Royal Variety Show 😂😂😂 pic.twitter.com/ggvGK8Hm0C