Όταν ο Τραμπ έδιωξε τον Επστάιν από το σπα του Μαρ α Λάγκο – Νέα εμπόδια στην πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων

Πολύ πριν το όνομά του συνδεθεί παγκοσμίως με ένα από τα πιο σκοτεινά σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ο Τζέφρι Επστάιν κινούνταν ανενόχλητος στους κύκλους της πολιτικής και οικονομικής ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, η παρουσία του στο πολυτελές Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ δεν περιοριζόταν σε κοινωνικές εμφανίσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, o Τζέφρι Επστάιν δεν ήταν απλώς ένας συχνός επισκέπτης στο κλαμπ Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000. Σύμφωνα με πρώην εργαζομένους τόσο του Mar-a-Lago όσο και του ίδιου του Επστάιν, το κλαμπ έστελνε επίσης υπαλλήλους του σπα – συνήθως νεαρές γυναίκες – στη γειτονική έπαυλη του Επστάιν, προκειμένου να του παρέχουν μασάζ, μανικιούρ και άλλες υπηρεσίες ευεξίας.

Οι κατ’ οίκον επισκέψεις συνεχίστηκαν επί χρόνια, ακόμη κι όταν οι εργαζόμενες του σπα προειδοποιούσαν η μία την άλλη για τον Επστάιν. Όπως αναφέρουν πρώην υπάλληλοι του Mar-a-Lago, ήταν γνωστός στο προσωπικό για τη σεξουαλικά υπονοούμενη συμπεριφορά του και για περιστατικά κατά τα οποία εκτίθετο κατά τη διάρκεια των ραντεβού.

Το σπα του κλαμπ παρείχε περιστασιακά υπηρεσίες κατ’ οίκον σε μέλη. Ο Επστάιν δεν ήταν μέλος, ωστόσο, σύμφωνα με τους εργαζομένους, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στο προσωπικό να τον αντιμετωπίζουν σαν να ήταν. Ο Επστάιν διατηρούσε λογαριασμό στο σπα, μέσω του οποίου η πιο στενή συνεργάτης του, Γκιλέιν Μάξγουελ, έκλεινε ραντεβού εκ μέρους του.

Η πρακτική αυτή σταμάτησε το 2003, όταν μια 18χρονη αισθητικός επέστρεψε στο κλαμπ μετά από επίσκεψη στην έπαυλη του Επστάιν και κατήγγειλε στους προϊσταμένους της ότι εκείνος την είχε πιέσει να συνευρεθούν σεξουαλικά, σύμφωνα με πρώην εργαζομένους.

Ένας διευθυντής φέρεται να έστειλε φαξ στον Τραμπ, μεταφέροντας τις καταγγελίες της εργαζόμενης και προτρέποντάς τον να απαγορεύσει την είσοδο στον Επστάιν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιστολή «καλή» και είπε να τον διώξουν, ανέφεραν κάποιοι από τους πρώην εργαζομένους.

Η αισθητικός ενημέρωσε και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του κλαμπ, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Το περιστατικό, ωστόσο, δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία του Παλμ Μπιτς, όπως επιβεβαιώνουν πρώην εργαζόμενοι και οι ίδιες οι αρχές.

Η αστυνομία δεν ξεκίνησε έρευνα για τον Επστάιν παρά δύο χρόνια αργότερα, όταν γονέας κατήγγειλε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά μια 14χρονη μαθήτρια από τοπικό λύκειο. Ο Έπσταϊν συνελήφθη το 2006, αφού αρκετές ανήλικες κατέθεσαν ότι τους είχε προσφέρει χρήματα για σεξ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι η WSJ «έγραφε ψέματα και υπονοούμενα για να δυσφημίσει τον Πρόεδρο Τραμπ».

Νέα εμπόδια για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν: Θα χρειαστούν 400 δικηγόροι για την εξέταση 5,2 εκατ. σελίδων

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή του 5,2 εκατομμύρια σελίδες φακέλων του Τζέφρι Επσταϊν προς εξέταση και χρειάζεται 400 δικηγόρους από τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες του υπουργείου για να βοηθήσουν στη διαδικασία μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που εξέτασε το πρακτορείο Reuters χθες Τρίτη (30.12.2025).

Αυτό είναι πιθανό να παρατείνει την τελική δημοσιοποίηση των εγγράφων κατά πολύ, σε σχέση με το αναμενόμενο, μετά την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που έθεσε το Κογκρέσο, ανέφερε το έγγραφο.

Η κυβέρνηση Τραμπ κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία που σχετίζονται με ποινικές έρευνες για τον Επσταϊν, τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή και ήταν φίλος με τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με νόμο περί διαφάνειας που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν.

Συλλογικά, η ποινική υπηρεσία, το τμήμα Εθνικής Ασφάλειας, το FBI και το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν παρέχουν 400 δικηγόρους για να εξετάσουν τα αρχεία, ανέφερε το έγγραφο, ένας πιο ακριβής και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερος αριθμός από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του υπουργείου.

Η νέα εξέταση των αρχείων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 23 Ιανουαρίου, πρόσθεσε το έγγραφο.

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών προσφέρουν επιλογές τηλεργασίας και άδεια ως κίνητρα για τους εθελοντές, ανέφερε το έγγραφο, προσθέτοντας ότι οι δικηγόροι που βοηθούν θα πρέπει να αφιερώνουν τρεις έως πέντε ώρες την ημέρα για να εξετάζουν περίπου 1.000 έγγραφα την ημέρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανακάλυψε περισσότερα από 1 εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδεχομένως συνδέονται με τον Επσταϊν.

Μέχρι στιγμής, οι αποκαλύψεις έχουν κυκλοφορήσει ευρύτατα, απογοητεύοντας ορισμένους Ρεπουμπλικάνους που ήθελαν να υποχωρήσει το σκάνδαλο-απειλή για το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη, απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Επσταϊν, παρά την πολύμηνη προσπάθεια του Τραμπ να τα κρατήσει σφραγισμένα. Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα έγγραφα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν έως τις 19 Δεκεμβρίου, επεξεργασμένα για την προστασία των θυμάτων.

Ο Τραμπ γνώριζε τον Επστάιν κοινωνικά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εχει δηλώσει ότι η σχέση τους έληξε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ότι δεν γνώριζε ποτέ για τη σεξουαλική παραβατικότητά του.

Ο Επστάιν καταδικάστηκε στη Φλόριντα το 2008 για την εξώθηση ατόμου κάτω των 18 ετών σε πορνεία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για σωματεμπορία το 2019.

Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης και ο θάνατός του θεωρήθηκε αυτοκτονία.