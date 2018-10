Όταν ο Τζάστιν Τριντό συνάντησε τον Έλτον Τζον

Ο τραγουδιστής του «Rocket Man» Έλτον Τζον και ο γεννημένος στον Καναδά σύζυγός του επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή τον Τζάστιν Τριντό στο γραφείο του, στον Λόφο του Κοινοβουλίου για να συζητήσουν για το ίδρυμά τους. Ο Καναδός πρωθυπουργός δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση στα social media.

«Το έργο του Elton John and David Furnish Foundation είναι σημαντικό σε όλο τον κόσμο και ανυπομονώ να συνεργαστούμε για τη δημιουργία του μέλλοντος χωρίς AIDS» έγραψε ο πρωθυπουργός του Καναδά. «Έλτον και Ντέιβιντ σας ευχαριστώ που είστε επικεφαλής αυτή της προσπάθειας και για τη σημερινή συνάντηση» συμπλήρωσε.

The work of Elton John and David Furnish’s foundation, @ejaf, is making a difference around the world, and I’m looking forward to working together to create an AIDS-free future. Elton & David, thanks for your continued leadership on this & for the meeting today. pic.twitter.com/NW2PNFnleD

