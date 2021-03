Ουαλία: Μακελειό σε εστιατόριο – Ένας νεκρός και πολλοί σοβαρά τραυματίες

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός και πολλοί άλλοι δίνουν μάχη για την ζωή τους στην Ουαλία όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι άρχισε να επιτίθεται σε κόσμο σε κινέζικο εστιατόριο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το εστιατόριο έγινε τόπος μακελειού και στο σημείο έχουν φτάσει πάνω από 30 περιπολικά και ασθενοφόρα.

Πολλά από τα θύματα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία.

