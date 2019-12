Ουαλία: Χριστουγεννιάτικο… μπάνιο με “κάθε καρυδιάς καρύδι”! video, pics

Το Porthcawl είναι μια πόλη στην Ουαλία και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, Κάρντιφ.

Γιατί είναι γνωστή μεταξύ άλλων; Για τον… θεσμό με το Χριστουγεννιάτικο μπάνιο!

Κάθε χρόνο μικροί και μεγάλοι, νέοι και… όχι τόσο, όλοι πάντως τολμηροί, συγκεντρώνονται και κάνουν βουτιές για καλά Χριστούγεννα!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι εικόνες είναι εντυπωσιακές με… ημίγυμνους ανθρώπους να απολαμβάνουν το νερό και τους περισσότερους να έχουν εμφανή διάθεση για χιούμορ!

They’re off #Porthcawl Christmas swim. Sad and glad to be watching this year. Respect to everyone for getting in with the tide out. Thank you sun for the brief appearance. Barbados Christmas swim next year. pic.twitter.com/VZh8lLPGuD

— Gareth grier (@gareth_grier) December 25, 2019